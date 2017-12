Włodawa: Miasto z energią i milionami dotacji

Prawie 5 mln zł otrzymało miasto na dwa projekty zgłoszone do regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Jeden dotyczy instalacji solarów, drugi oświetlenia ulicznego.

Projekty „Włodawa – miasto z energią” (solary) i „Włodawa – miasto z energią – oświetlenie uliczne” na listach rankingowych zajęły odpowiednio pierwsze i drugie miejsce.

– W rachubę wchodzą inwestycje, które przyniosą nam spore oszczędności – mówi Wiesław Muszyński, burmistrz Włodawy. – Ze wstępnych analiz wynika, że koszty zakupu energii w skali roku będą mniejsze nawet o kilkaset tysięcy złotych. To, co zaoszczędzimy, przeznaczymy na rozbudowę oświetlenia w mieście. W związku z tym już w przyszłym roku planujemy budowę oświetlenia na ulicach Okunińskiej w stronę Orchówka w granicach miasta i Sierpińskiego – od Szkoły Podstawowej nr 3 do ul. Korolowskiej.

W ramach projektu „Włodawa – miasto z energią – oświetlenie uliczne” wymienionych zostanie ponad 1,2 tys. opraw oświetleniowych wraz z wysięgnikami. Ponadto kompleksowej modernizacji doczeka się oświetlenie ulic Jana Pawła II i Wojska Polskiego. Zostanie również zamontowany system pomiaru jakości powietrza.

Ponadto miasto otrzyma zwrot kosztów wymiany oświetlenia ledowego przy ulicach Korolowskiej i Tysiąclecia. Koszt inwestycji to prawie 2,7 mln zł, z czego niemal 70 proc. stanowi dofinansowanie z RPO.

Umowa na dofinansowanie projektu „Włodawa – miasto z energią” ma być podpisana do połowy grudnia. W tym przypadku miasto otrzymało dofinansowanie w wysokości niewiele ponad 3 mln zł. Zamierzonym efektem ma być montaż 393 kolektorów na prywatnych posesjach. Będą to urządzenia o różnej mocy, dobierane w zależności od zapotrzebowania na energię cieplną w danym budynku.

– Realizacja projektu przewidziana jest w latach 2018–2019 – dodaje burmistrz. – Dopiero po rozstrzygnięciu przetargu na wykonawstwo poznamy cenę pojedynczego solaru. Dzisiaj trudno jest mówić o kosztach, gdyż jest wiele różnych typów instalacji i na obecnym etapie jeszcze nie wiemy, na jakie się zdecydujemy. O szczegółach zainteresowani mieszkańcy będą informowani na bieżąco.