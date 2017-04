Włodawianie chcą współrządzić. 50 tys. złotych do podziału

Przygraniczna Włodawa dołączyła do miast z budżetem obywatelskim (fot. Jacek Barczyński)

Włodawa dołączyła do miast, w których wprowadzono budżet obywatelski – ma on formę rezerwy celowej w wysokości 50 tys. zł.

– Spośród wszystkich zgłaszanych propozycji mieszkańcy będą mogli wskazać te, które ich zdaniem są najbardziej potrzebne – mówi Wiesław Muszyński, burmistrz Włodawy. – Zdaję sobie sprawę, że to dopiero namiastka budżetu obywatelskiego, którego dotychczas w naszym mieście nie było. Na początek przeznaczyliśmy na ten cel 50 tys. zł. W kolejnych latach ta kwota w miarę możliwości będzie zwiększana.

Zakres zadań, które mogą zostać sfinansowane z rezerwy celowej jest niemal nieograniczony. Dotyczyć one mogą między innymi remontów i przebudowy budynków należących do miasta, urządzania nowych placów zabaw, miejsc rekreacji i wypoczynku, zagospodarowania skwerów i trawników, programów edukacyjnych, organizacji różnego rodzaju imprez.

– Swoje propozycje mieszkańcy mogą składać do 30 kwietnia wypełniając formularz dostępny w sekretariacie ratusza oraz na stronie internetowej www.um.wlodawa.eu – dodaje burmistrz Muszyński. – Zgłaszane propozycje muszą uzyskać pisemne poparcie co najmniej 20 włodawian. Te, które przejdą ocenę formalną, zostaną następnie poddane mieszkańcom pod głosowanie. Wybierając zadania do realizacji będę kierował się jego wynikiem.