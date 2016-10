"Grunt na Medal". Wybrali najlepszy teren inwestycyjny w regionie

Konkurs organizowany jest co dwa lata przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A., marszałków województw oraz Regionalne Centra Obsługi Inwestora.

W rywalizacji mogą brać udział niezabudowane tereny inwestycyjne tzw. greenfields o powierzchni co najmniej 2 hektarów przeznaczone pod projekt przemysłowy, ale nie objęte programem Specjalnych Stref Ekonomicznych czy Parkiem Technologicznym. W tym roku Zamość z terenami przy ul. Hrubieszowskiej znalazł się na podium.

– Mamy nadzieję, że zaszczytny tytuł „Grunt na Medal” umocni wizerunek naszego miasta jako miejsca atrakcyjnego dla inwestorów i przyjaznego przedsiębiorczości – podkreśla prezydent Andrzej Wnuk. – Chcemy, by Zamość stał się silnym ośrodkiem gospodarczym. Nasze atuty to m.in. coraz lepsza komunikacja z Europą Zachodnią, rosnąca wartość miasta jako marki turystycznej, duży kapitał społeczny, rozwijający się w oparciu o miejscowe szkoły wyższe i zawodowe, stwarzający doskonałe warunki do prowadzenia biznesu.

Wnuk przyznaje, że bardzo cieszy go zmiana wizerunku miasta. Do niedawna Zamość postrzegany był wyłącznie jako ośrodek turystyczny wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Teraz to także miasto o dużym potencjale gospodarczym, otwarte na innowacje.

Co idzie za sukcesem w konkursie „Grunty na Medal”? Wszystkie wyróżnione tereny znajdą się w Bazie Ofert Inwestycyjnych prowadzonej przez PAIiIZ i będą oferowane w pierwszej kolejności polskim oraz zagranicznym inwestorom. Może być to przepustka do lukratywnego kontraktu inwestycyjnego. Statystyki agencji pokazują, że ponad połowa zwycięzców znajduje nowego inwestora.

– Zainteresowanie gruntami lokalnych przedsiębiorców, w tym tych spoza Lubelszczyzny, wyraźnie wzrosło – przyznaje Tomasz Kossowski, dyrektor Wydziału Rozwoju Miasta i Funduszy Zewnętrznych w Zamościu.

Jak dodaje, po tym jak miasto zostało wyróżnienie w konkursie Grunt na Medal w 2010 roku za teren położony w Kompleksie Szczebrzeska, w Zamościem zainteresowało się siedmiu nowych inwestorów.