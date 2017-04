Koleją na Roztocze. Specjalne pociągi na długi weekend

Specjalne pociągi na Roztocze będą kursować w najbliższy długi weekend, od 29 kwietnia do 3 maja włącznie. W tym okresie z Lublina do Bełżca mają kursować dwa pociągi dziennie. Uruchomiony zostanie też jeden pociąg dziennie w relacji Zamość – Rzeszów.

Wcześniejszy pociąg do Bełżca wyjedzie z Lublina o godz. 7.00 i na przykład w Zwierzyńcu powinien być o godz. 9.24, w Suścu o 9.57, zaś w Bełżcu o 10.17. Późniejszy wyruszy z Lublina o godz. 9.03, czas przejazdu będzie bardzo podobny. Powrotne pociągi wyjadą z Bełżca o godz. 15.10 (w Lublinie na godz. 18.22) i o godz. 18.41 (w Lublinie na 22.02).

Wspomniane kursy będą skomunikowane na stacji Zawada z pociągami REGIO do Zamościa (i z powrotem), zaś na stacji Rejowiec z pociągami do Chełma (i z powrotem).

Specjalny pociąg z Rzeszowa do przystanku Zamość Wschód odjedzie o godz. 7.07 (w Zamościu na 12.11), zaś powrotny odjedzie z przystanku Zamość Wschód o godz. 16.59 i powinien być w Rzeszowie na godz. 21.34.

Uruchomienie wszystkich tych pociągów zapowiedziała spółka Przewozy Regionalne, której weekendowy bilet będzie tym razem ważny przez prawie 10 dni. Z takim biletem kupionym w ofercie „Majówka z POLREGIO” będzie można przesiadać się do woli między pociągami REGIO i interREGIO od godziny 18 w piątek, 28 kwietnia aż do godz. 6 rano w poniedziałek, 8 maja. Dodajmy, że jest to bilet imienny i trzeba na nim wpisać numer oraz serię dowodu tożsamości, który będzie okazywany podczas kontroli. Bilet dla osób urodzonych nie wcześniej niż 28 kwietnia 1991 r. kosztuje 49 zł, dla pozostałych pasażerów obowiązuje cena 95 zł.