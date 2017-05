Ogromny witacz przy wjeździe na Roztocze. "Brawo Susiec!"

Przy punkcie widokowym na drodze prowadzącej z Grabowicy do Suśca stanęła właśnie konstrukcja reklamująca nie tylko gminę, ale i cały region. Podobne mają stanąć w wielu miejscach Zamojszczyzny.

Na nowym witaczu znajduje się napis „Susiec. Roztocze”. – To nasz pomysł na zareklamowanie się w szerszym kontekście – przyznaje Zbigniew Naklicki, wójt Suśca. – Musimy konkurować z całymi regionami, które ściągają turystów: Mazurami, Bieszczadami, Bałtykiem. Dlatego chcemy reklamować gminę, ale w rozumieniu całego Roztocza, który ma już swoją wyrobioną markę.

Dlatego w promowanie się w ten sposób chce wejść nie tylko nasza gmina, ale i Krasnobród, Józefów i Zwierzyniec. Wkrótce i na ich terenie ustawione zostaną podobne konstrukcje.

Pomysł bardzo spodobał się zamojskiemu radnemu, Rafałowi Zwolakowi.

– Witacz na wjeździe do gminy Susiec ma kilkanaście metrów długości i dwa metry wysokości. Brawo Susiec! – pisze radny i przypomina, że i Zamość czeka na swój witacz. – Na marcowej sesji Rady Miasta zgłosiłem wniosek w sprawie ustawienia na wlocie do miasta witacza ze św. Tomaszem, który będzie zapraszał i przyciągał turystów do Zamościa. Niejeden kierowca widząc mury obronne i jego postać zapewne skusi się do zmiany kierunku drogi i wstąpi do Zamościa.

Projektantami witacza są Irina Mazurek-Novikova i Piotr Mazurek. Projekt zrobili za darmo – dodaje radny.