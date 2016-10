Pan Mieczysław założył prywatną fundację i będzie pomagać uczniom

W ten sposób pan Mieczysław (rocznik 1927) zamierza wspomagać młodzież Publicznego Gimnazjum w Komarowie-Osadzie, którzy wyróżniają się zaangażowaniem w pielęgnowanie narodowej tradycji, kultury i języka oraz mobilizować młodych ludzi do nauki i podejmowania starań o poprawę swojego losu.

Fundator podkreśla, że powołał fundację z potrzeby serca i będzie przekazywać na ten cel część własnych oszczędności, ale zgodnie ze statutem, w działalność organizacji mogą się włączyć inne osoby, które zechcą wesprzeć młodzież przekazując darowizny i dobrowolne datki.

Oprócz fundatora realizacją statutowych celów fundacji będzie się zajmować zarząd, w którym znaleźli się wójt gminy Komarów-Osada Wiesława Sieńkowska, przewodniczący rady gminy Jerzy Pałczyński i dyrektor komarowskiego gimnazjum Anna Maryńczak.

Przez najbliższy rok członkowie zarządu Wieczystej Fundacji Kapitana Mieczysława Kostrubca będą się przyglądać postawie miejscowych gimnazjalistów, by pierwsze stypendia wręczyć we wrześniu przyszłego roku. Wtedy też uczniowie z rodzin, które znajdują się w trudnej sytuacji materialnej skorzystają z dopłat do posiłków w szkolnej stołówce.