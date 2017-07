Tak może wyglądać w filharmonia w Zamościu

Projektanci BP Rysy znają Zamość, bo wykonali już projekt rozbudowy Ogrodu Zoologicznego im. Stefana Mullera. Teraz przygotowali koncepcję budynku filharmonii, która ma być 3-4 kondygnacyjnym gmachem o powierzchni zabudowy ok. 3 tys. mkw. i kubaturze ok. 60 tys. m. sześć. Nawiązywać ma przy tym do historycznego układu umocnień wokół renesansowego miasta, ponieważ układ form sal koncertowych i amfiteatru jest, jak to określono, negatywem przestrzennym formy bastionu.

Przy Sadowej może powstać budynek wielofunkcyjny, w którym oprócz koncertów muzyki klasycznej i popularnej będą organizowane także spektakle operowe, czy teatralne, konkursy taneczne, konferencje, sympozja i zjazdy. Tadeusz Wicherek, dyrektor Orkiestry Symfonicznej im. Karola Namysłowskiego uważa, że nowa filharmonia będzie wizytówką miasta oraz jego kołem napędowym. Może bowiem przyciągnąć do Zamościa turystów i da nowe miejsca pracy dla osób z obsługi wydarzeń, ale i dla kadry zarządzającej.

W pierwszej części gmachu zaprojektowanego przez BP Rysy znajdzie się m.in.: sala koncertowa i sala kameralna, foyer, w którym będą organizowane ekspozycje wielkogabarytowe, kasy biletowe, toalety i kawiarnia. W drugiej części stanowiącej zaplecze znajdą się pomieszczenia administracyjne i socjalne, garderoby, sale ćwiczeń, magazyny i pokoje gościnne. Koszt budowy oszacowano na 50 mln zł. Przy Orkiestrze Symfonicznej im. Karola Namysłowskiego w Zamościu powstaje Fundacja, której zadaniem jest szukanie środków na dofinansowanie budowy nowej siedziby dla namysłowiaków.