Zamość: Będzie obwodnica, miasto dostało 82 mln zł

Blisko 82 mln unijnego dofinansowania na przebudowę zachodniej obwodnicy miasta trafi już wkrótce do Zamościa. Powstanie za to ponad 5 km nowej drogi.

Zamość znalazł się w gronie szesnastu miast, które dostaną pieniądze na kluczowe inwestycje drogowe z programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

– Co ważne, projekt Zamościa został sklasyfikowany na bardzo wysokim, bo czwartym miejscu. Dzięki temu dostaniemy 100 procent wnioskowanego wsparcia, dokładnie 81 867 760 zł – tłumaczy Damian Miechowicz, dyrektor Wydziału Turystyki i Promocji Urzędu Miasta Zamość.

– Ten projekt kosztował nas ponad rok wytężonej pracy. Tym bardziej cieszę się, że wszystko poszło zgodnie z planem –podkreśla prezydent Zamościa, Andrzej Wnuk. – Jestem wdzięczny wszystkim, którzy wsparli nas w walce o dofinansowanie z UE, zwłaszcza naszym parlamentarzystom, Beacie Mazurek i Jerzemu Chróścikowskiemu.

Dzięki pieniądzom, które trafią do Zamościa przebudowany zostanie zachodni odcinek drogi krajowej nr 74 prowadzący od Alei 1 Maja (most na Łabuńce), przez Dzieci Zamojszczyzny aż do granic miasta na końcu ulicy Szczebrzeskiej (okolice „Rolniczaka”). W sumie powstać ma ponad 5 km 400 metrów dwupasmówki z rondami w miejscu dotychczasowych skrzyżowań.

– W ciągu najbliższych tygodni miasto ogłosi przetarg na opracowanie dokumentacji. Jeśli nie pojawią się dodatkowe komplikacje, prace budowlane mają szanse rozpocząć się już na początku przyszłego roku – dodaje Miechowicz.