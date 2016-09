Zielony Rynek w Zamościu ma nowego właściciela

Zielony Rynek powstał w 1957 roku. W 2013 r. został zamknięty, a kupcy przenieśli się do boksów przy ul. Łukasińskiego. Wtedy też zamojski magistrat planował sprzedaż placu i wybudowanie na nim nowych kamienic. Cena wywoławcza wynosiła wtedy blisko 1,5 mln zł. Żaden z potencjalnych inwestorów nie był jednak zainteresowany lokalizacją, dlatego magistrat postanowił przywrócić targowisko do życia. Rewitalizacja objęła wyburzenie stojących na działce komórek, ułożenie nowej nawierzchni i postawienie stołów do handlu. Przeznaczono na to ponad 171 tys. zł.

Na Zielonym Rynku handel miał trwać od poniedziałku do soboty w godzinach od 6 do 18, ale kupców nie było. Sposobem na ich ściągnięcie stało się organizowanie cotygodniowych spotkań w formie targów śniadaniowych „O(d)żywiamy miasto”. Dzieci mogły budować zamki z piasku i chłodzić się pod wodnymi kurtynami. Nie zabrakło animacji takich jak przejażdżki na motocyklach oraz bańki mydlane. Duża liczba osób biorących udział w spotkaniach nie zachęciła jednak kupców do handlowania na Rynku. Miasto postanowiło więc ponownie pozbyć się placu. Do ogłoszonego w lutym przetargu z ceną wywoławczą 1,6 mln zł zgłosiła się jedna osoba, ale konkurs zakończył się wynikiem negatywnym z uwagi na brak postąpienia ceny. Nowy przetarg ogłoszono w czerwcu.

– Cena wywoławczą było ponownie 1,6 mln zł, w tym ponad 1,3 mln to cena gruntu, a składniki budowlane oszacowano na ponad 24 tys. zł – informuje Marek Gajewski, rzecznik prezydenta miasta. – Tym razem wadium zostało wpłacone przez trzy podmioty: Wikana Prospetrity sp. z o.o., Polstal Zakład Produkcyjny Materiałów Budowlanych oraz BD sp. z o.o Przetarg wygrała właśnie ta ostatnia firma deklarując 2 mln 96 tys. zł.

– Termin zbycia i przeniesienia własności nieruchomości, zgodnie z warunkami ogłoszonego przetargu, został wyznaczony do 28 października. Zgodnie z ustaleniami inwestycja powinna być rozpoczęta nie później niż w 2018 r., a zakończyć się w terminie nie dłuższym niż 5 lat od daty nabycia nieruchomości – wyjaśnia Gajewski.

BD Sp. z o.o kupując Zielony Rynek stała się właścicielem dwóch działek o łącznej powierzchni około 2500 mkw. Działki znajdują się w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej, a plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje na nich zabudowę wielorodzinną z usługami.