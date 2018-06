Bezpłatne szczepienia przeciwko pneumokokom w woj. lubelskim

Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych jest realizowany w 84 przychodniach na terenie całego województwa (adresy placówek i szczegóły programu dostępne na www.luxmedlublin.pl oraz pod numerem telefonu 81 536 58 49). Program będzie trwać do 10 grudnia lub do wyczerpania szczepionek i może objąć 900 dzieci. Dzieciom podawana jest szczepionka 13-walentna, obecnie najszersza z dostępnych na rynku ochrona przed pneumokokami.

Zakażenia pneumokokowe są najczęstszą przyczyną pozaszpitalnych, bakteryjnych zakażeń układu oddechowego takich jak: zapalenia ucha środkowego, zapalenia zatok, przewlekłego zapalenia oskrzeli oraz najczęstszą przyczyną pozaszpitalnego zapalenia płuc. Choroba może też rozwinąć się jako zakażenie inwazyjne w postaci zapalenia opon mózgowo- rdzeniowych, posocznicy zapalenia stawów. Może dojść do niewydolności wielonarządowej, m.in. zaburzeń oddychania, krążenia, a w ich wyniku nawet do śmierci.

W Polsce nosicielstwo pneumokoków jest powszechne. Wśród dzieci do 5 roku życia, przebywających w skupiskach takich jak żłobki czy przedszkola wynosi 80-98 proc.

Koordynatorem programu jest Centrum Medyczne Luxmed we współpracy z Lubelskim Związkiem Lekarzy Rodzinnych- Pracodawców.