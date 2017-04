Nie chcesz płacić za leczenie? Załatw formalności

Jeszcze do 12 kwietnia można skorzystać z abolicji w NFZ.

– Do tego dnia nie będą wszczynane lub będą umarzane już wszczęte postępowania administracyjne ustalające obowiązek poniesienia kosztów świadczeń opieki zdrowotnej za lata 2013-2016, pod warunkiem wstecznego zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego – tłumaczy Małgorzata Bartoszek, rzeczniczka NFZ i dodaje: Możliwość takiego zgłoszenia dotyczy osób, które w momencie korzystania ze świadczeń zdrowotnych spełniały przesłanki do bycia osobą ubezpieczoną, ale nimi nie były.

Najczęściej chodzi o członków rodziny osoby ubezpieczonej, którzy nie zostali przez tę osobę zgłoszeni do ubezpieczenia zdrowotnego i w momencie korzystania ze świadczeń zdrowotnych złożyły w placówce medycznej pisemne oświadczenia o prawie do świadczeń.

Po 12 kwietnia nadal będzie istniała możliwość wstecznego ubezpieczenia zdrowotnego. NFZ będzie miał jednak obowiązek wszczynać postępowania administracyjne wobec tych osób, które z abolicji nie skorzystały. – Czas na wsteczne zgłoszenie to 30 dni od dnia skorzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej albo 30 dni od poinformowania przez fundusz o wszczęciu postępowania administracyjnego w zakresie obowiązku poniesienia kosztów – mówi Bartoszek. – Każda placówka medyczna, która realizuje świadczenia zdrowotne w ramach umowy z NFZ, w przypadku niepotwierdzenia w systemie eWUŚ uprawnień pacjenta do świadczeń, powinna poinformować o tym pacjenta, a także o możliwości wstecznego zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego.