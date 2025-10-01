Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Starsze przeglądarki internetowe takie jak Internet Explorer 6, 7 i 8 posiadają udokumentowane luki bezpieczeństwa, ograniczoną funkcjonalność oraz nie są zgodne z najnowszymi standardami.

Prosimy o zainstalowanie nowszej przeglądarki, która pozwoli Ci skorzystać z pełni możliwości oferowanych przez nasz portal, jak również znacznie ułatwi Ci przeglądanie internetu w przyszłości :)

Pobierz nowszą przeglądarkę:

Lubię to! 142 tys. środa, 1 października 2025 r.
Serwisy tematyczne
Złota Setka

Artykuły zewnętrzne

Dzisiaj
18:38
Strona główna » Artykuły zewnętrzne

Betoniarka 160 litrów – sprzęt ceniony przez profesjonalistów! Poznaj lepiej jej specyfikę

Udostępnij 0 A A

Czy wiesz, że beton to jeden z najpopularniejszych materiałów budowlanych od stuleci? Powstaje on dzięki zmieszaniu cementu, kruszywa oraz wody, dodając do mieszanki także inne substancje, opóźniające proces wiązania czy nadające betonowi cechy wodoodporności oraz mrozoodporności. By powstały beton mógł cieszyć się wysoką jakością, oprócz doboru odpowiednich półproduktów bardzo ważne jest jego konkretne zmieszanie w jednolitą masę – używa się do tego betoniarek. Rynek tego typu sprzętów jest dziś jednak naprawdę szeroki, stąd zakup odpowiedniego modelu może stanowić nie lada problem. Szczególną popularnością wśród profesjonalistów, którzy na co dzień pracują z substancjami takimi jak beton, cieszą się betoniarki 160 litrów. To jedne z tych urządzeń, bez których wręcz nie da się obejść podczas budowy jednorodzinnego domu. Już dziś dowiedz się o nich więcej!

AdBlock
Szanowny Czytelniku!
Dzięki reklamom czytasz za darmo. Prosimy o wyłączenie programu służącego do blokowania reklam (np. AdBlock).
Dziękujemy, redakcja Dziennika Wschodniego.
Kliknij tutaj, aby zaakceptować

Zalety betoniarek 160 litrów. Oto powody, dla których nie da się przejść obok nich obojętnie! 

Kompaktowy rozmiar i mocny silnik – to jedne z nadrzędnych cech, będących jednocześnie olbrzymimi zaletami betoniarek o pojemności 160 litrów. Wysokiej klasy urządzenia dostępne obecnie na rynku wyposażone są w stabilną konstrukcję wykonaną z wytrzymałej stali oraz solidny, żeliwny wieniec, zapewniając długą żywotność i wyjątkową odporność wobec intensywnej eksploatacji. Dlatego, jeżeli zależy Ci na betoniarce wyposażonej w stabilną konstrukcję, która pomoże Ci przyspieszyć prace budowlane, betoniarka 160 litrów może okazać się idealnym rozwiązaniem. Ważne jednak, by pochodził on wyłącznie ze sprawdzonego źródła. Tego rodzaju modele oferuje między innymi sklep HIGHER, który na stronie https://sklep.drabiny.info/betoniarka-160l prezentuje szeroką ofertę wysokiej klasy betoniarek. Centrum funkcjonowania urządzenia jest wysokiej jakości silnik; doskonałym wariantem jest ten o napięciu 230 V i mocy 1300 W, ponieważ gwarantuje on pracę w niemal każdych warunkach. Dzięki jego użyciu nie trzeba martwić się ani o przegrzanie, ani o przeciążenie pracy, co ma znaczenie zwłaszcza w kontekście wieloletniej eksploatacji. Silnik zamknięty jest w szczelnej obudowie wykonanej z tworzywa sztucznego odpornego na uszkodzenia mechaniczne. Warto wybierać betoniarki posiadające elementy o wysokiej klasie ochrony przeciwpożarowej, gdyż daje to znacznie większe poczucie bezpieczeństwa związane z użytkowaniem sprzętu. Mocna rama wykonana z rur oraz stalowych kształtowników jest w stanie umożliwić zachowanie stabilności całego urządzenia – zapewniając bezproblemowe użytkowanie.

Betoniarka 160 litrów – kto szczególnie powinien rozważyć jej zakup? 

Betoniarka o pojemności 160 litrów uchodzi za jedno z niezawodnych urządzeń dedykowanych przede wszystkim fachowcom oraz majsterkowiczom. Niezastąpiona podczas budowy domu jednorodzinnego, stanowi sprzęt przeznaczony dla kilkuosobowej ekipy remontowej, której zależy na maksymalnym zwiększeniu efektywności swoich działań. Warto wybrać urządzenie o optymalnej konstrukcji, pozwalający osiągać jak największą pojemność roboczą; zadaniem mocnych łożysk jest wsparcie pracy całej betoniarki, a specjalna konstrukcja mocowania bębna ma zapewnić znacznie lepszy dostęp do łożyska. Jednocześnie dobrze zawczasu zwrócić uwagę na to, czy betoniarka posiada zaokrąglone bębny; ich zadaniem jest zarówno wzmocnienie konstrukcji, a także jej odpowiednie zabezpieczenie i usztywnienie, co w efekcie ma przekładać się na wyższy poziom bezpieczeństwa związany z użytkowaniem betoniarki. Kupuj mądrze, decydując się na korzystanie z ofert wyłącznie sprawdzonych producentów!

e-Wydanie

Pozostałe informacje

Najnowsze trendy jesienne w damskiej garderobie 2025

Najnowsze trendy jesienne w damskiej garderobie 2025

Najgorętsze trendy jesieni 2025 w damskiej garderobie to energetyczne kolory, miękkie materiały i odważne połączenia klasyki z nowoczesnymi detalami. Projektanci stawiają na ubrania, które nie tylko wyglądają stylowo, ale także zapewniają wygodę i podkreślają indywidualność.
Jakie kryteria powinny spełniać dobrej jakości blokady parkingowe?

Jakie kryteria powinny spełniać dobrej jakości blokady parkingowe?

Dobrej jakości blokady parkingowe powinny spełniać kilka kluczowych kryteriów, które zapewniają skuteczność, trwałość oraz bezpieczeństwo użytkowania. Przede wszystkim ważna jest trwałość i odporność materiałów użytych do ich wykonania, np. stal wysokiej jakości, ocynkowana i malowana proszkowo, co chroni przed korozją oraz uszkodzeniami mechanicznymi. Czym jeszcze muszą się charakteryzować?
System kaucyjny: Jak działa w Lublinie? A jak w innych miastach?
RAPORT

System kaucyjny: Jak działa w Lublinie? A jak w innych miastach?

Dziś w Polsce wprowadzono system kaucyjny, ale na sklepowych półkach na razie trudno znaleźć napoje w opakowaniach ze znakiem kaucji. A w placówkach w Lublinie nie działały butelkomaty.
Jaką tapetę do pokoju dziecięcego wybrać? Podpowiadamy!

Jaką tapetę do pokoju dziecięcego wybrać? Podpowiadamy!

Czasy, w których pokoje dziecięce urządzane były w bardzo schematyczny sposób; nudne kolory oraz proste wzornictwo dominowały na ścianach, czyniąc pomieszczenia niczym nie wyróżniającymi się przestrzeniami. Dziś do aranżacji dziecięcych wnętrz podchodzi się o wiele bardziej kreatywnie, stosując między innymi fototapety do pokoju dziecięcego. Na rynku mamy dziś dostęp do szerokiego spektrum tapet dziecięcych, które można z powodzeniem dopasować do indywidualnych potrzeb oraz upodobań maluchów. Wśród nich między innymi tapety do pokoju dziecięcego z różnymi wzorami oraz motywami. Dokonanie wyboru może znacząco wpłynąć na atmosferę panującą w pokoiku, stąd warto zwrócić szczególną uwagę na kwestie takie jak preferencje malucha. Wybór tapety do dziecięcego pokoju może okazać się kluczowy; zwłaszcza, jeżeli zależy nam na stworzeniu przyjaznej, bezpiecznej, a co za tym idzie także inspirującej przestrzeni. Warto jednak mieć na uwadze fakt, że decyzja powinna być podyktowana nie tylko kwestią estetyki, lecz również bezpieczeństwa i funkcjonalności.
Ocieplenie poddasza – jak zrobić to prawidłowo? Sprawdź, o czym warto wiedzieć!

Ocieplenie poddasza – jak zrobić to prawidłowo? Sprawdź, o czym warto wiedzieć!

Ocieplenie poddasza stanowi jeden z istotnych etapów prac podczas budowy domu bądź remontu. Właściwie ocieplona przestrzeń pod dachem pozwala znacząco zaoszczędzić na kosztach ogrzewania w sezonie zimowym, zapewniając przy tym komfortowe warunki w pomieszczeniach na poddaszu latem. To przekłada się na znacznie wyższy komfort użytkowania pomieszczeń w budynku. Na rynku mamy do czynienia z wieloma rodzajami materiałów, jakie można zastosować podczas realizacji tego szczególnego etapu inwestycji; wybór ten jest jednak ściśle uzależniony od wielu czynników, wśród których możemy wymienić między innymi poziom izolacji termicznej, uzależniony od rodzaju materiału oraz jego grubości, odporności na wilgoć, a także trwałości i niewrażliwości wobec uszkodzeń. Już dziś poznaj opcje oferowane przez rynek. Sprawdź, czym charakteryzują się poszczególne tworzywa i zastanów się, które z nich sprawdzi się najlepiej w Twoim przypadku!
Betoniarka 160 litrów – sprzęt ceniony przez profesjonalistów! Poznaj lepiej jej specyfikę

Betoniarka 160 litrów – sprzęt ceniony przez profesjonalistów! Poznaj lepiej jej specyfikę

Czy wiesz, że beton to jeden z najpopularniejszych materiałów budowlanych od stuleci? Powstaje on dzięki zmieszaniu cementu, kruszywa oraz wody, dodając do mieszanki także inne substancje, opóźniające proces wiązania czy nadające betonowi cechy wodoodporności oraz mrozoodporności. By powstały beton mógł cieszyć się wysoką jakością, oprócz doboru odpowiednich półproduktów bardzo ważne jest jego konkretne zmieszanie w jednolitą masę – używa się do tego betoniarek. Rynek tego typu sprzętów jest dziś jednak naprawdę szeroki, stąd zakup odpowiedniego modelu może stanowić nie lada problem. Szczególną popularnością wśród profesjonalistów, którzy na co dzień pracują z substancjami takimi jak beton, cieszą się betoniarki 160 litrów. To jedne z tych urządzeń, bez których wręcz nie da się obejść podczas budowy jednorodzinnego domu. Już dziś dowiedz się o nich więcej!
Szpital w Szczebrzeszynie ma w tej chwili dwa oddziały, ale tylko jeden z nich przyjmuje pacjentów

Chirurgia zamknięta jeszcze przez miesiąc. Szpital szuka lekarza

Korzystne warunki finansowe i dogodna forma zatrudnienia – tak szpital w Szczebrzeszynie kusi lekarzy chirurgów do podjęcia współpracy. Potrzebny jest jeden lekarz tej specjalności. Bez niego zawieszona na trzy miesiące działalność oddziału nie może być wznowiona.
Dominika Więckowska (PGE MKS El-Volt Lublin): Pokazałyśmy, że potrafimy się bić

Dominika Więckowska (PGE MKS El-Volt Lublin): Pokazałyśmy, że potrafimy się bić

PGE MKS El-Volt Lublin pokonał we wtorkowy wieczór Eneę MKS Gniezno 29:27. Zapraszamy do zapoznania się z pomeczowymi wypowiedziami bohaterów tego spotkania.
Ekipa filmowa Netflixa w październiku będzie kręcić w Lublinie

Do Lublina przyjadą filmowcy. Będą spore utrudnienia

W październiku mieszkańcy Lublina muszą liczyć się z utrudnieniami w rejonie Starego Miasta. Wszystko przez przyjazd ekipy filmowej, która będzie kręcić serial „Lalka”.

W listopadzie Polska wystrzeli na orbitę swoje pierwsze wojskowe satelity

W listopadzie Polska wystrzeli na orbitę swoje pierwsze wojskowe satelity

Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział, że w listopadzie Polska wystrzeli na orbitę pierwsze swoje wojskowe satelity.

200 operacji w 9 miesięcy, czyli pracowity da Vinci

200 operacji w 9 miesięcy, czyli pracowity da Vinci

W Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym nr 4 w Lublinie wykonano już ponad 200 operacji z użyciem robota da Vinci Xi. Próg ten został przekroczony we wrześniu, po zaledwie dziewięciu miesiącach od rozpoczęcia pracy z aparaturą.
Jedzenie na dowóz coraz prostsze i wygodniejsze

Jedzenie na dowóz coraz prostsze i wygodniejsze

Nowość w Lublinie. Od 1 października, mieszkańcy Lublina mogą korzystać z aplikacji Bolt Food, która umożliwia zamawianie jedzenia z lokalnych restauracji z dostawą do domu. To kolejne miasto w Polsce, w którym działa ta usługa.
60 tysięcy studentów w Lublinie. Wspólna inauguracja roku akademickiego
ZDJĘCIA
galeria

60 tysięcy studentów w Lublinie. Wspólna inauguracja roku akademickiego

Uroczysty pochód i gala w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego - tak lubelskie uczelnie rozpoczęły nowy rok akademicki. To trzecia wspólna inauguracja w ramach Związku Uczelni Lubelskich. Rektorzy podkreślali, że w obliczu wyzwań finansowych, demograficznych i politycznych największą siłą lubelskiej nauki pozostaje współpraca ponad podziałami.
Nowe trolejbusy w Lublinie: Jakie, ile i kiedy?

Nowe trolejbusy w Lublinie: Jakie, ile i kiedy?

MPK zakończyło przetarg na nowe trolejbusy. Wygrała go firma Solaris Bus & Coach, która dostarczy 20 nowych pojazdów. Koszt to blisko 69 milionów złotych.
Kontrole na granicach z Niemcami i Litwą przedłużone o pół roku

Kontrole na granicach z Niemcami i Litwą przedłużone o pół roku

Marcin Kierwiński, szef MSWiA, podpisał rozporządzenie w sprawie przedłużenia tymczasowej kontroli na granicy z Niemcami i Litwą. Wejdzie ono w życie 5 października i przedłuży kontrole o kolejne pół roku: do 4 kwietnia 2026.

Najnowsze
System kaucyjny: Jak działa w Lublinie? A jak w innych miastach?

18:47 System kaucyjny: Jak działa w Lublinie? A jak w innych miastach?

18:41

Ocieplenie poddasza – jak zrobić to prawidłowo? Sprawdź, o czym warto wiedzieć!

18:23

Chirurgia zamknięta jeszcze przez miesiąc. Szpital szuka lekarza

17:55

Dominika Więckowska (PGE MKS El-Volt Lublin): Pokazałyśmy, że potrafimy się bić

17:49

Do Lublina przyjadą filmowcy. Będą spore utrudnienia

17:35

W listopadzie Polska wystrzeli na orbitę swoje pierwsze wojskowe satelity

17:01

200 operacji w 9 miesięcy, czyli pracowity da Vinci

ALARM24
Masz dla nas temat? Daj nam znać pod numerem:
Alarm24 telefon 691 770 010

Wyślij wiadomość, zdjęcie lub zadzwoń.

kliknij i poinformuj nas!

Najczęściej czytane

Dzisiaj · Tydzień · Wideo · Premium

Jakie kryteria powinny spełniać dobrej jakości blokady parkingowe?

Jakie kryteria powinny spełniać dobrej jakości blokady parkingowe?

System kaucyjny: Jak działa w Lublinie? A jak w innych miastach?

System kaucyjny: Jak działa w Lublinie? A jak w innych miastach?

Jaką tapetę do pokoju dziecięcego wybrać? Podpowiadamy!

Jaką tapetę do pokoju dziecięcego wybrać? Podpowiadamy!

Ocieplenie poddasza – jak zrobić to prawidłowo? Sprawdź, o czym warto wiedzieć!

Ocieplenie poddasza – jak zrobić to prawidłowo? Sprawdź, o czym warto wiedzieć!

Betoniarka 160 litrów – sprzęt ceniony przez profesjonalistów! Poznaj lepiej jej specyfikę

Betoniarka 160 litrów – sprzęt ceniony przez profesjonalistów! Poznaj lepiej jej specyfikę

Jakie kryteria powinny spełniać dobrej jakości blokady parkingowe?

Jakie kryteria powinny spełniać dobrej jakości blokady parkingowe?

System kaucyjny: Jak działa w Lublinie? A jak w innych miastach?

System kaucyjny: Jak działa w Lublinie? A jak w innych miastach?

Jaką tapetę do pokoju dziecięcego wybrać? Podpowiadamy!

Jaką tapetę do pokoju dziecięcego wybrać? Podpowiadamy!

Ocieplenie poddasza – jak zrobić to prawidłowo? Sprawdź, o czym warto wiedzieć!

Ocieplenie poddasza – jak zrobić to prawidłowo? Sprawdź, o czym warto wiedzieć!

Betoniarka 160 litrów – sprzęt ceniony przez profesjonalistów! Poznaj lepiej jej specyfikę

Betoniarka 160 litrów – sprzęt ceniony przez profesjonalistów! Poznaj lepiej jej specyfikę

Jacek Braciak w serialu Glina. Nowy Rozdział
film

Glina. Nowy Rozdział: Premiera za dwa tygodnie. Zwiastun juz teraz (wideo)

70 lat Instytutu Medycyny Wsi. 18 milionów złotych w „prezencie”  
galeria
film

70 lat Instytutu Medycyny Wsi. 18 milionów złotych w „prezencie”  

Farming Simulator 25: Highlands Fishing
film

Farming Simulator 25: Rolnik na rybach, czyli dodatek Highlands Fishing (wodeo)

Battlefield 6
film

Battlefield 6: Co nas czeka w kampanii dla jednego gracza? (wideo)

Pierwszy weekend jesieni. Jak wypadnie pogodowo?
film

Pierwszy weekend jesieni. Jak wypadnie pogodowo?

Podczas sesji rady miasta i gminy w Końskowoli mieszkańcy ostro sprzeciwili się farmie wiatrowej
galeria
film

Końskowola: Emocje na sesji. Wiatrakowa uchwała odrzucona

Wójt gminy Wąwolnica Marcin Łaguna

Mieszkańcy chcą odwołać wójta gminy Wąwolnica

Krzysztof Żuk

Krzysztof Żuk pod ostrzałem. Uzasadnione zarzuty czy polityczna nagonka?

Jeden podpis Krzysztofa Żuka, tydzień sporów ws. uchodźców

Jeden podpis Krzysztofa Żuka, tydzień sporów ws. uchodźców

Według ustawy kontraktowi szeregowi mogą służyć maksymalnie 12 lat

Żołnierz przestrzega przed karierą w wojsku. Po 12 latach na bruk

Wizyta po kolędzie skończyła się awanturą. "Ksiądz zaczął nas wyzywać od głupich i debili"

Wizyta po kolędzie skończyła się awanturą. "Ksiądz zaczął nas wyzywać od głupich i debili"

Jeszcze w grudniu nic nie zapowiadało konfliktu na linii wojewoda a starostwo łęczyńskie. Na zdjęciu od lewej: starosta łęczyński Roman Cholewa, wojewoda Przemysław Czarnek i burmistrz Łęcznej Teodor Kosiarski

Zawieszenie organów powiatu i wprowadzenie komisarza? Wojewoda napisał do ministra

Wideo
70 lat Instytutu Medycyny Wsi. 18 milionów złotych w „prezencie”  
ZDJĘCIA I WIDEO

70 lat Instytutu Medycyny Wsi. 18 milionów złotych w „prezencie”  

galeria
film
Podczas sesji rady miasta i gminy w Końskowoli mieszkańcy ostro sprzeciwili się farmie wiatrowej
galeria
film
zdjęcia, wideo

Końskowola: Emocje na sesji. Wiatrakowa uchwała odrzucona

Jakub Kępa: Nic nie musimy
film

Jakub Kępa: Nic nie musimy

Zdrowe starzenie wyzwaniem współczesnej medycyny. Oglądaj nasz program „Dzień Wschodzi”
film
DZIEŃ WSCHODZI

Zdrowe starzenie wyzwaniem współczesnej medycyny. Oglądaj nasz program „Dzień Wschodzi”

Rak piersi pod lupą. O profilaktyce i trzeciej edycji Breast Fest
film

Rak piersi pod lupą. O profilaktyce i trzeciej edycji Breast Fest

Rok inwestycji drogowych w Lublinie. Finał naszego cyklu „Wtorek na dzielni”
film
WTOREK NA DZIELNI

Rok inwestycji drogowych w Lublinie. Finał naszego cyklu „Wtorek na dzielni”

XXI Lubelski Festiwal Nauki już lada moment
film

XXI Lubelski Festiwal Nauki już lada moment

Rosyjskie drony nad Polską. Generał Jakubczyk: Zlekceważyliśmy zagrożenie
film
Dzień Wschodzi

Rosyjskie drony nad Polską. Generał Jakubczyk: Zlekceważyliśmy zagrożenie

Uszkodzony dron odnaleziony pod Białą Podlaską. Są kolejne lokalizacje
galeria
pilne

Uszkodzony dron odnaleziony pod Białą Podlaską. Są kolejne lokalizacje

Nadchodzi jesień
film
Pogoda

Nadchodzi jesień

Zamoy ma 110 lat. Szkoła szykuje się do świętowania
film
DZIEŃ WSCHODZI

Zamoy ma 110 lat. Szkoła szykuje się do świętowania

Foto
Atmosfera na trybunach ciągle znakomita, ale Motor wywalczył tylko punkt
ZDJĘCIA KIBICÓW

Atmosfera na trybunach ciągle znakomita, ale Motor wywalczył tylko punkt

galeria
Zabawne memy na Dzień Chłopaka. Takie życzenia zapamięta każdy
galeria

Zabawne memy na Dzień Chłopaka. Takie życzenia zapamięta każdy

Bartłomiej Kseniak zawodnik KS SNAJPER (z tarczą) - zwycięzca w dwóch kategoriach pistoletowych.
galeria

Celowali patriotycznie. Memoriał Strzelecki Żołnierzy i Powstańców

Marzą o tym, by być radcami prawnymi. Przed nimi pierwszy egzamin
galeria
ZDJĘCIA

Marzą o tym, by być radcami prawnymi. Przed nimi pierwszy egzamin

Już po licencjacie. Kolejne czepkowanie w AZ i pierwsze umowy o pracę
galeria
ZDJĘCIA

Już po licencjacie. Kolejne czepkowanie w AZ i pierwsze umowy o pracę

Cztery nowe karetki dla pogotowia. Ponad 2,5 mln zł na bezpieczeństwo mieszkańców
galeria
ZDJĘCIA

Cztery nowe karetki dla pogotowia. Ponad 2,5 mln zł na bezpieczeństwo mieszkańców

XVII-wieczne domy, kafle i przedmioty codziennego użytku odkryte na Podzamczu
galeria
ZDJĘCIA

XVII-wieczne domy, kafle i przedmioty codziennego użytku odkryte na Podzamczu

Serce na dłoni i materiał genetyczny z banana. Festiwal nauki z AZ
galeria

Serce na dłoni i materiał genetyczny z banana. Festiwal nauki z AZ

Koniec lata w memach. Internauci już w trybie jesień
galeria
MEMY

Koniec lata w memach. Internauci już w trybie jesień

Rozmowa z miastem. Ruszył XVII Festiwal OPEN CITY w Lublinie
galeria
NASZ PATRONAT
20 września 2025, 13:00

Rozmowa z miastem. Ruszył XVII Festiwal OPEN CITY w Lublinie

Sto lat to za mało. Lubelski Zamoy ma już 110 lat
galeria
ZDJĘCIA

Sto lat to za mało. Lubelski Zamoy ma już 110 lat