Jak wybrać plecak szkolny dla pierwszoklasisty?

Siedziba Topgal a.s. źródło: www.topgal-plecaki.pl

2. Waga plecaka



Zgodnie z zaleceniami ekspertów, plecak szkolny dla pierwszoklasisty nie powinien ważyć więcej niż 10-15% wagi dziecka. Sam plecak powinien być jak najlżejszy, a jego maksymalna waga dla pierwszoklasisty to 1 200 gramów. Choć norma ta już nie obowiązuje, plecaki Topgal nadal spełniają te warunki, dbając o to, by dzieci nie były przeciążone, gdyż w swojej ofercie posiada teczki o wadze już od 0,8 kg.





3. Funkcje bezpieczeństwa

Bezpieczeństwo jest głównym parametrem wyboru dla wielu rodziców. Plecak powinien posiadać elementy odblaskowe, dzięki którym dziecko będzie dobrze widoczne w warunkach słabego oświetlenia. Marka Topgal przewyższa standardy dotyczące materiałów odblaskowych, zapewniając dziecku maksymalne bezpieczeństwo.





4. Certyfikacja i jakość

Ważnym aspektem jest również certyfikacja plecaka. Plecaki, które przeszły niezależne testy i otrzymały certyfikaty takie jak Czech Quality gwarantują, że produkt spełnia podstawowe wymogi bezpieczeństwa i zdrowia. Topgal jest dumny z posiadania tego certyfikatu, który jest gwarancją jakości i niezawodności ich produktów.



5. Przestrzeń dyskowa

Mnóstwo kieszeni i przegródek to praktyczny element, który ułatwi organizację przyborów szkolnych. Plecak powinien posiadać specjalne kieszenie na drobiazgi, przekąski i butelki z napojami, a także solidne dno wykonane z nieprzepuszczalnego materiału. Plecaki Topgal zostały zaprojektowane z myślą o praktyczności i funkcjonalności, co docenią nie tylko dzieci, ale również rodzice.



6. Design a vzhled

Ten punkt jest szczególnie ważny dla samych posiadaczy plecaków, czyli dzieci w wieku szkolnym. Wybierz wzór, który dziecko lubi i będzie chętnie nosić. Topgal oferuje szeroką gamę wzorów, które zadowolą każde dziecko w wieku szkolnym. Ważne jest, aby plecak spełniał wszystkie wymogi bezpieczeństwa i zdrowia, ale był również atrakcyjny dla dziecka.

Wybór plecaka szkolnego dla pierwszoklasisty to ważne zadanie, którego rodzice nie powinni lekceważyć... Topgal oferuje wysokiej jakości plecaki szkolne, które spełniają wszystkie te wymagania, a jednocześnie są atrakcyjne dla dzieci. Z ich plecakami możesz mieć pewność, że Twoje dziecko będzie miało wygodny i bezpieczny start do szkoły.

Jeśli masz dodatkowe pytania lub potrzebujesz pomocy w wyborze, nie wahaj się skontaktować z obsługą klienta Topgal. Życzymy Tobie i Twoim dzieciom udanego roku szkolnego!