Jaką tapetę do pokoju dziecięcego wybrać? Podpowiadamy!

Jakie właściwości powinna posiadać tapeta do dziecięcego pokoju? Dowiedz się przed zakupem!

Wybór tapet dla dzieci, przed przejściem do wzorów oraz kolorów, powinien uwzględniać między innymi właściwości wynikające z zastosowanego materiału i farb. Jednym z najważniejszych aspektów jest pełne bezpieczeństwo ich użytkowania; chodzi między innymi o brak zastosowanych w składzie substancji drażniących czy szkodliwych. Drugim, równie ważnym zagadnieniem, jest odporność tapet na uszkodzenia (im jest ona wyższa, tym lepiej). Jednocześnie każda tapeta dedykowana do dziecięcego pokoju powinna posiadać atest bezpieczeństwa wydawany między innymi przez Państwowy Zakład Higieny, a także certyfikat trudnopalności. Bardzo często wśród informacji o tapecie mogą pojawić się rekomendacje różnego typu instytucji związanych z dobrem dzieci. Bezpieczne tapety do dziecięcego pokoju oferuje między innymi EUDAJMONIA – rodzinna manufaktura z południa Polski, która na stronie eudajmonia.eu/tapety prezentuje szeroką gamę wzorów, które z powodzeniem można umieścić w dziecięcym pokoju. Warto zdecydować się na tapety ze sprawdzonego źródła, powstałe na bazie ekologicznych i matowych materiałów dostępnych w kilku strukturach.

Na jaki kolor tapety do dziecięcego pokoju się zdecydować?

Podczas wyboru tapety do dziecięcego pokoju, dobrze jest zwrócić uwagę na kwestię taką jak charakterystyka wnętrza oraz znajdujących się w nim sprzętów. To właśnie wtedy najprościej skomponować spójne wizualnie wnętrze. Neutralne, jasne barwy znakomicie nadają się do tego celu; tego typu kolorystyka optycznie powiększa wnętrze, sprawiając że pokój wygląda na przytulny oraz o wiele bardziej przestronny. W kwestii koloru tapety dobrze kierować się stylem, w jakim urządzony ma być pokój – uwzględniając przy tym barwy mebli, podłogi i dodatków. W pokojach dziecięcych zazwyczaj emanuje szereg kolorów; należy jednak unikać nadmiaru barw, gdyż to może realnie przebodźcować dziecko, utrudniając mu zasypianie czy skupienie uwagi. Dlatego warto jest pokryć ściany tapetą w neutralnych, delikatnych barwach, jak jasna zieleń, róż czy błękit. Kolory te są w stanie realnie optycznie ocieplić pomieszczenie, wprowadzając do wnętrza nastrój pełen pogody i spokoju.