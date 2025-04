Lifting twarzy bez skalpela – czy jest możliwy?

Czym jest soft lifting i na czym polega?

Soft lifting to nowoczesny zabieg medycyny estetycznej, który pozwala przywrócić skórze młodzieńczą jędrność i świeżość bez potrzeby przeprowadzania operacji chirurgicznej. Procedura polega na precyzyjnym wstrzykiwaniu kwasu hialuronowego w wybrane partie twarzy. Substancja ta naturalnie występuje w organizmie i odpowiada za utrzymanie odpowiedniego poziomu nawilżenia i elastyczności skóry. W wyniku zabiegu skóra staje się bardziej napięta, a zmarszczki i inne oznaki starzenia są zredukowane.

W ofercie Jurenko Clinic dostępne są różne rodzaje zabiegów z zakresu soft liftingu, w tym:

Soft lifting twarzy – skoncentrowany na poprawie owalu twarzy, wygładzeniu zmarszczek i przywróceniu objętości w miejscach, gdzie doszło do jej utraty.

Soft lifting ust – polega na delikatnym powiększeniu ust, podkreśleniu ich konturu oraz nadaniu im naturalnej pełności.

Soft lifting okolicy oczu – redukcja cieni, worków pod oczami oraz zwiotczałej skóry wokół oczu, co nadaje spojrzeniu młodzieńczy blask.

Soft lifting szyi i dekoltu – poprawia jędrność i nawilżenie skóry, redukując widoczne oznaki starzenia się w tych wrażliwych obszarach.

Zabieg rozpoczyna się od konsultacji z doświadczonym specjalistą, który dobiera odpowiednią technikę i preparat do indywidualnych potrzeb pacjenta. Sam proces trwa zwykle od 30 do 60 minut i jest przeprowadzany w warunkach ambulatoryjnych. Po zabiegu pacjent może wrócić do codziennych aktywności.

Jakie efekty daje soft lifting?

Zabieg soft liftingu przynosi szybkie i widoczne rezultaty, które poprawiają ogólny wygląd twarzy. Efekty obejmują:

wygładzenie zmarszczek i drobnych linii mimicznych,

ujędrnienie i nawilżenie skóry,

poprawę owalu twarzy i podkreślenie jej konturów,

redukcję oznak zmęczenia, takich jak cienie pod oczami,

przywrócenie objętości w miejscach, gdzie skóra straciła elastyczność

Dzięki zastosowaniu kwasu hialuronowego twarz wygląda naturalnie i świeżo, bez efektu sztuczności. Zabieg jest idealnym rozwiązaniem dla osób, które chcą poprawić wygląd bez długiej rekonwalescencji.

Jak długo utrzymują się efekty soft liftingu?

Efekty soft liftingu mogą być widoczne od 6 do 18 miesięcy. Czas utrzymania rezultatów zależy od kilku czynników, takich jak zastosowana technika, jakość preparatu oraz indywidualne cechy skóry pacjenta. Regularna pielęgnacja, odpowiednie nawilżanie i ochrona przed promieniowaniem UV pomagają przedłużyć trwałość efektów.

Aby zachować młodzieńczy wygląd na dłużej, warto rozważyć regularne powtarzanie zabiegu. Soft lifting to doskonała alternatywa dla inwazyjnych metod, oferująca naturalne efekty bez potrzeby długiej rekonwalescencji. W Jurenko Clinic możesz skorzystać z kompleksowej opieki specjalistycznej oraz najnowocześniejszych technik, które umożliwią Ci poprawę wyglądu twarzy/ciała i zwiększenie pewności siebie.