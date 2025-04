Problemy trawienne u kota? Zadbaj o jego mikroflorę i odporność!

Dieta przy dolegliwościach żołądkowych

Problemy z układem pokarmowym to nie tylko kwestia biegunek czy zaparć, ale także sygnał, że organizm kota może mieć trudności z przyswajaniem niezbędnych składników odżywczych. Niedobory witamin i minerałów znacznie osłabiają układ immunologiczny, co może prowadzić również do wolniejszego gojenia ran czy uczucia przewlekłego zmęczenia. Jeśli kot zmaga się z nawracającymi problemami trawiennymi, warto zadbać o jego dietę. Powinna być bogata nie tylko w wysokiej jakości białko zwierzęce, które wspiera rozwój mięśni, regenerację tkanek oraz funkcjonowanie narządów wewnętrznych, ale także tłuszcze, bo dostarczają energii i wspomagają zdrowie skóry oraz sierści. Równie ważna jest odpowiednia ilość błonnika – reguluje pracę przewodu pokarmowego i wspiera perystaltykę jelit. A co, jeśli sama zmiana jadłospisu nie wystarczy? Wówczas rozwiązaniem są preparaty naturalnego pochodzenia od Petipharm, które za sprawą starannie dobranych składników ograniczają zaburzenia wchłaniania jelitowego oraz wspierają naturalne procesy regeneracyjne organizmu (więcej informacji: https://petipharm.pl/kot/produkty-weterynaryjne/przewod-pokarmowy).

Mikroflora jelitowa a odporność

Zdrowa mikroflora jelitowa to „pierwsza linia obrony” organizmu przed patogenami. Bakterie probiotyczne wspierają trawienie, pomagają w przyswajaniu składników odżywczych i chronią przed szkodliwymi mikroorganizmami. Jeśli równowaga mikroflory zostanie zaburzona – na przykład po antybiotykoterapii, chorobie lub stresującym wydarzeniu – układ odpornościowy kota może osłabić się, a wtedy nietrudno o infekcje. W takich sytuacjach warto sięgnąć po preparaty wspierające od Petipharm, które przyczyniają się do odżywienia mikrobiomu jelitowego, stymulacji odporności, regeneracji kosmków jelitowych i poprawy wchłaniania składników odżywczych, zapewniając zwierzęciu lepszą odporność i zdrowie na dłużej (więcej na stronie: https://petipharm.pl/kot/produkty-weterynaryjne/odpornosc-i-rekonwalescencja).

Kompleksowe wsparcie poparte badaniami

Dbanie o zdrowie kota wymaga holistycznego podejścia, które uwzględnia zarówno odpowiednią dietę, profilaktykę, jak i wsparcie organizmu w najważniejszych momentach jego życia. Każde zwierzę ma inne potrzeby, dlatego tak ważne jest, aby suplementy dostarczały mu precyzyjnie dobranych składników dobroczynnie działających na jego układ pokarmowy, immunologiczny oraz ogólną kondycję. Właśnie dlatego Petipharm tworzy suplementy weterynaryjne, które wspomagają zdrowie kotów na wielu poziomach – od układu pokarmowego aż po odporność. Produkty tej marki powstają we współpracy z lekarzami weterynarii i specjalistami ds. żywienia, dlatego gwarantują skuteczność i bezpieczeństwo. Wszystkie preparaty bazują na naturalnych składnikach aktywnych, a ich formuły są oparte na nowoczesnych recepturach, które powstają w wyniku wieloletnich badań. Petipharm wykorzystuje surowce standaryzowane na zawartość substancji aktywnych, co oznacza, że każda porcja produktu zawiera dokładnie określoną ilość składników o potwierdzonym działaniu. Dzięki certyfikatowi GMP+ marka spełnia najwyższe standardy jakości i kontroli produkcji. Petipharm konsekwentnie stawia na odejście od nadużywania antybiotyków, oferując rozwiązania oparte na naturalnych substancjach wspierających organizm kota delikatnie, ale efektywnie.