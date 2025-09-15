Na granicy. Polscy kierowcy nie mogą wrócić do domu. Utknęli na Białorusi

Problem w tym, że - zdaniem kierowców i polskich przedsiębiorców, z którymi rozmawialiśmy- informacja o zamknięciu granicy ogłoszona została nagle; na dwie i pół doby przed wstrzymaniem wszelkiego ruchu między Polską a Białorusią. W konsekwencji na przejściach granicznych, również po stronie białoruskiej, utknęli polscy kierowcy.

– Cała firma utopiona w Brześciu. Mam pięć aut i wszystkie są po stronie białoruskiej. Tak się fatalnie złożyło, że realizowaliśmy zlecenia na dzień przed zamknięciem granicy i w dniu, w którym granica się zamykała. Pan Kierwiński mówił, że były dwie i pół doby na reakcję. I że mieliśmy czas. Minister nie ma zielonego pojęcia, co mówi. To nie jest tak, że hop siup się wjeżdża na Białoruś i za godzinę jest się przeładowanym do Polski. Jak padła informacja z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, to nagle zrobiło się 400 aut w kolejce w Brześciu. To jest półtorej doby oczekiwania. Jak oni mieli wyjechać? Białorusini rozkładają ręce. Nic nie wiedzą. Na ten moment jest prawie 800 zarejestrowanych samochodów na wjazd do Polski, tylko granica jest zamknięta – mówi nam Marcin Dylda z MD Trans.

– Mamy dwa auta po stronie białoruskiej. Jedno z nich załadowane towarem do Unii Europejskiej. I nie wiemy, co robić. Czekamy na jakiekolwiek informacje ze strony władz. To jest kilkaset zblokowanych aut. Nie parędziesiąt. Czujemy się jak zakładnicy systemu. Słowa ministra o odpowiednim czasie na reakcję to jakaś paranoja. Ktoś jest niepoważny – skarży się Mateusz, przedsiębiorca z Lubelszczyzny.

– Informacja o zamknięciu granicy podana została zbyt późno. Samochody już były załadowane na Białoruś, ładunki pobrane z tygodniowym wyprzedzeniem, bez możliwości niedowiezienia towaru. A teraz kierowcy nie mogą wrócić do domu. Nie wiadomo, czy granica otwarta zostanie jutro, czy za tydzień, czy w grudniu, czy w ogóle – rozkłada ręce Piotr, właściciel firmy transportowej z Lublina.

– Zatrudniony przeze mnie kierowca jest 45. w elektronicznej kolejce na granicy po stronie białoruskiej. Czekamy po parkingach: kto, gdzie stanie, tam stoi. Po polskiej stronie stoi sześć naszych załadowanych naczep. Przez Litwę nie pojedziemy, przez Łotwę i Estonię też. Wszyscy tamtędy jeżdżą, tylko Polacy nigdzie pojechać nie mogą, bo z kolei Białorusini te kierunku zablokowali – martwi się Daniel, kolejny zafrasowany lubelski przedsiębiorca.

– Mam zamrożone auta. Generują koszty. Dziwię się, że Polska posunęła się do tak drastycznych środków. Każdy traci. Przecież nie tylko ja. Państwo też. Wystawię urlopy, nie zapłacę ZUS-u, składek, wszystko się posypie. A zastój dotyczy kilkuset polskich samochodów! – puentuje Cezary, lubelski przewoźnik międzynarodowy.

Minister Marcin Kierwiński zapewniał, że rządowi zależy, żeby okres zamknięcia granicy trwał jak najkrócej. Po nim Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji podejmie decyzję o ewentualnym wsparciu dla poszczególnych branż przemysłu, które ucierpiały na zamknięciu ruchu granicznego.