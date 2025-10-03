Koniec kolejek tirów? Terminal w Okopach ma odciążyć drogę krajową nr 12

1 października 2025 roku, na przejściu granicznym w Dorohusku, odbyło się spotkanie poświęcone opracowaniu dokumentacji projektowej nowego terminala. Inwestycję realizuje w imieniu Wojewody Lubelskiego Lubelski Zarząd Obsługi Przejść Granicznych w Chełmie.

W rozmowach uczestniczyli przedstawiciele MSWiA, wojewody lubelskiego, samorządu gminy Dorohusk, służb granicznych, GDDKiA oraz firmy Highway Sp. z o.o., która przygotowuje dokumentację. Spotkanie otworzyła Małgorzata Sokół, dyrektor LZOPG, podkreślając wagę projektu dla regionu i współpracy polsko-ukraińskiej.

Terminal, który odciąży granicę

Nowy terminal w Okopach przejmie ruch samochodów ciężarowych, podczas gdy Dorohusk ma stać się głównie przejściem dla ruchu osobowego i autobusowego. Dzięki temu uda się odciążyć zatłoczoną drogę krajową nr 12, skrócić czas odpraw i rozdzielić potoki ruchu.

Projekt przewiduje m.in.: dwie płyty odpraw z blisko 900 miejscami postojowymi dla ciężarówek, nowoczesne budynki obsługi oraz nowe drogi dojazdowe, które połączą terminal z przejściem granicznym.

Inwestycje towarzyszące

Podczas spotkania przedstawiono także powiązane przedsięwzięcia – w tym budowę drogi ekspresowej S12 na odcinku MOP „Teosin” – Dorohusk oraz plany modernizacji przejścia granicznego w Dorohusku. Wszystkie te zadania mają jeden cel: zwiększenie przepustowości, usprawnienie kontroli towarów i eliminację wielokilometrowych kolejek tirów.

Finansowanie z Europy

Koszt opracowania dokumentacji to 5,59 mln zł, z czego ponad 2,27 mln zł pochodzi z dofinansowania Unii Europejskiej. Projekt wdrażany jest w ramach programu „Korytarze Solidarności UE–Ukraina”, finansowanego z instrumentu Łącząc Europę (CEF) 2021–2027. Środki rozdziela Europejska Agencja Wykonawcza ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska (CINEA).