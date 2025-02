W nocy, z wtorku na środę, chełmscy policjanci otrzymali zgłoszenie o pobiciu 17-latka. Do zdarzenia miało dojść na przystanku autobusowym na terenie gminy Dorohusk.

Na miejscu funkcjonariusze ustalili, że czterech mężczyzn, w wieku od 17 do 20 lat, pokłóciło się spożywając alkohol na przystanku komunikacji autobusowej. W pewnej chwili jeden z nich wyciągnął młotek, którym uderzył jednego z kolegów w głowę, po czym uciekł.

- Skierowani do działań policjanci bezpośrednio po zgłoszeniu zatrzymali dwóch jego kompanów. Trzeci z nich został zatrzymany następnego dnia rano. Funkcjonariusze odnaleźli też młotek, którym posługiwał się sprawca. Młodzi mężczyźni nie potrafili logicznie wyjaśnić powodów takiego zachowania - mówi nadkomisarz Ewa Czyż

Tuż po całym zajściu, pokrzywdzony 17-latek, szukając pomocy udał się do swojej krewnej, a ta zaalarmowała odpowiednie służby. Z poważnymi obrażeniami głowy karetką pogotowia został przewieziony do szpitala. Wczoraj wszyscy zostali doprowadzeni do prokuratury, gdzie usłyszeli zarzuty. Zastosowany został wobec nich dozór policji oraz zakaz kontaktowania się między że sobą oraz z pokrzywdzonym.

Dwaj starsi odpowiedzą za pobicie, za co grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. Z kolei trzeci, 18-letni, usłyszał zarzut pobicia z użyciem niebezpiecznego narzędzia, za co grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.