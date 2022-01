Lubelskie. Tego kurier się nie spodziewał. Nieoczekiwana kontrola na drodze

Kilka dni temu właścicielka jednej z posesji w gminie Zakrzówek zauważyła, że jakiś pojazd uderzył w jej betonowe ogrodzenie. –Uszkadzając przęsło i dwa słupki mocujące – opisuje młodszy aspirant Paweł Cieliczko, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Kraśniku. – Sprawca niestety odjechał. Kobieta próbowała na własną rękę ustalić uciekiniera – bezskutecznie. Odnalazła jednak niewielki element światła odblaskowego, który zabezpieczyła.

Powiadomiła też policję. Na miejsce pojechała funkcjonariuszka zespołu do spraw wykroczeń i technik kryminalistyki aby przeprowadzić oględziny. – Wtedy pokrzywdzona kobieta przekazała im znaleziony odblask, przyjęto od niej również zawiadomienie i przesłuchano na powyższą okoliczność – dodaje Cieliczko. – Kiedy mundurowi wracali po zakończonych oględzinach zauważyli poruszający się po drodze pojazd z brakującym elementem odblaskowym.

Zatrzymali auto do kontroli, aby zweryfikować swoje podejrzenia. – Okazało się, że to był dobry trop – podkreśla rzecznik KPP w Kraśniku. – Zaskoczony kierowca przyznał, że to jego odblask i on uderzył dzień wcześniej w przęsło, lecz odjechał z miejsca zdarzenia ze względu na to, że miał dużo paczek do rozwiezienia.

Mężczyzna będzie odpowiadać za popełnione wykroczenie.