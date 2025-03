Przed właściwym oddaniem krwi musimy przejść wywiad lekarski i wypełnić ankietę dawcy. Lekarz zweryfikuje nasze wyniki badań oraz oceni czy możemy być dawcą.

Krwiodawcą może zostać każdy zdrowy człowiek w wieku pomiędzy 18 a 60 lat i ważący powyżej 50 kilogramów. Innymi czynnikami, które kwalifikują do bycia dawcą są:

nie chorowanie na żółtaczkę zakaźną

w ostatnich 6 miesiącach nie miałeś operacji lub zabiegu chirurgicznego

w ostatnich 6 miesięcy nie miałeś robionej akupunktury, piercingu lub tatuażu

w ostatnim czasie nie miałeś szczepień ochronnych

aktualnie nie posiadasz objawów alergii, przeziębienia

nie przyjmujesz na stałe żadnych leków

nie chorujesz na astmę, cukrzycę, choroby tarczycy, łuszczycę i padaczkę

nie miewasz zaburzeń rytmu serca

nie przechodziłeś zawału serca lub udaru mózgu

w ostatnich 2 dniach nie piłeś alkoholu

w przypadku kobiet nie można oddawać krwi podczas miesiączki i do 3 dni po jej zakończeniu.

Aby oddać krew przede wszystkim należy być wypoczętym i wyspanym. Powinno się zjeść lekkie śniadanie, a także wypić co najmniej 2 litry płynów (najlepiej wody, ale może być to także herbata lub sok). Ważne jest by w posiłkach unikać rzeczy ciężkich, lepiej skomponować swój posiłek na bazie owoców, chudej wędliny, lekkiego nabiału czy miodu i kasz i ryżu.