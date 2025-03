Bolą stawy lub kręgosłup? Ten lubelski szpital szybciej diagnozuje

Program Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 4 w Lublinie skierowany jest do osób dorosłych z objawami zapalenia stawów lub kręgosłupa, takimi jak ból lub obrzęk, które utrzymują się nie dłużej niż pół roku. A pacjenci nie usłyszeli dagnozy.

Chętnych do ośrodka KOWZS w USK Nr 4 może skierować lekarz rodzinny lub inny specjalista mający umowę z NFZ. KOWZS to skrót od „kompleksowej opieki nad pacjentem z wczesnym zapaleniem stawów”.

- Intencją twórców tego programu jest umożliwienie pacjentom, u których występują objawy zapalenia stawów obwodowych lub stawów kręgosłupa, dotarcie do specjalisty reumatologa szybką ścieżką, bez długiego oczekiwania na wizytę w specjalistycznej poradni reumatologicznej- mówi prof. dr hab. n. med. Bożena Targońska-Stępniak, lekarz kierująca Klinicznym Oddziałem Reumatologii, Układowych Chorób Tkanki Łącznej i Chorób Wewnętrznych USK Nr 4. – Cel to szybka diagnoza i wdrożenie skutecznego leczenia przeciwzapalnego. Jeśli ktoś obserwuje ból stawów lub kręgosłupa, który nie jest wynikiem urazu czy rozpoznanej wcześniej innej choroby, ból wybudzający w nocy i związany ze sztywnością poranną, może to być sygnał problemów reumatologicznych. Wówczas warto udać się do swojego lekarza rodzinnego lub innego specjalisty, który po rozpoznaniu zapalenia stawów może skierować do ośrodka KOWZS na szybką ścieżkę diagnostyki i ewentualnego leczenia w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym Nr 4 – zazcznacza pani profesor.

Wsparcie w programie obejmuje badanie, diagnozowanie i koordynowanie opieki nad osobami z chorobami zapalnymi układu mięśniowo-szkieletowego. Pacjenci przez 12 miesięcy mają zapewnioną kompleksową opiekę specjalistyczną.

Kto może wziąć udział w programie?

Program skierowany jest do osób powyżej 18. roku życia, które mają objawy zapalenia stawów lub kręgosłupa. - Program podzielony jest na dwa moduły. Podczas pierwszej wizyty pacjent przechodzi badanie lekarskie, w razie potrzeby wykonywane jest również badanie ultrasonograficzne stawów. Zlecamy badania laboratoryjne czy obrazowe. W razie potwierdzenia zapalnej choroby reumatycznej, pacjent kwalifikowany jest do modułu II, gdzie otrzymuje kompleksową opiekę trwającą rok. W tym czasie chory ma zapewnione minimum cztery wizyty kontrolne, na których sprawdzamy skuteczność leczenia i w razie potrzeby modyfikujemy je. W razie potrzeby wizyt może być więcej – tłumaczy dr n. med. Krzysztof Grzechnik, koordynator programu KOWZS w USK Nr 4.