Gdyby nie Chatka Żaka, to nie byłoby w Lublinie kultury jaką znamy

• Jak się zarządza instytucją o tak bogatej historii? To chyba duża odpowiedzialność?

– To jest wyróżnienie i ogromne wyzwanie. Zarządzenie instytucją o takim potencjale twórczym, to zaszczyt dla dyrektora. Z drugiej strony czuje się tą odpowiedzialność ponieważ wydarzyło się w tym miejscu tak wiele dużo ważnych rzeczy. Wyzwaniem jest sprostanie wszystkim oczekiwaniom. Jedni chcą nowości, a inni uważają, że powinno być tak jak było. Moja codzienność to w dużym stopniu szukanie balansu pomiędzy różnorodnymi potrzebami.

• Jak na przestrzeni lat zmieniała się misja i charakter instytucją jaką jest Chatka Żaka?

– Byliśmy i jesteśmy akademickim centrum kultury, które rzutowało na Lublin, ale i na Polskę. Szczególnie w ubiegłym wieku, w okresie PRL o czym mówiłam wcześniej. Sytuacja uległa zmianie w latach 90, kiedy oprócz instytucji państwowych zaczęły pojawiać się nowe, nierzadko komercyjne. Przed takimi jednostkami jak Chatka Żaka pojawiło się wyzwanie dostosowania do nowych realiów uprawiania kultury w Polsce. Czynimy to podążając za potrzebami naszych studentów i studentek, przekształcając nasze działania zgodnie z oczekiwaniami jakie nam artykułują. Jest to ciągły proces, a zmiana jest wpisana w naszą misje. Niezmiennie jednak naszym głównym celem jest tworzenie miejsca, w którym studenci i studentki będą rozwiać siebie poprzez kulturę, sztukę i media.

• Odkąd pamiętam, to Chatka Żaka kojarzyła mi się z kontestacją, niezależnością. Przykładem tego mogą być wspomniane teatry, czy Galeria Kont, działalność Rafała „Kozy” Kozińskiego. Co obecnie zostało z tego buntu?

– Cytując klasyka: każde pokolenie ma swój czas. Jak też każde pokolenie weryfikuje poziom buntu... Bunt jest formą ekspresji i zwracania uwagi na to co dla danej jednostki lub grupy jest najwyższą wartością. Czym innym był bunt w latach PRL, gdy była na przykład cenzura, a czym innym w latach 90 XX wieku, czy na początku wieku XXI.

Dziś to wygląda zupełnie inaczej. Studenci mówią dużo o wartościach takich jak wspólnota, wolność twórcza, ale równie często o depresji, molestowaniu, czy wykluczeniu społecznym.

• Chatka Żaka – w mojej młodości – była centrum życia nie tylko kulturalnego, ale i towarzyskiego. Jak jest teraz?

– Chatka jest pełna młodych, otwartych, ambitnych ludzi, którzy mają dużo ciekawych pomysłów. My dajemy im przestrzeń i narzędzia do ich realizacji. Świadczy o tym obłożenie naszych sal, w których odbywają się próby taneczne, teatralne, muzyczne, wokalne i inne. Jeśli ktoś do mnie dzwoni i pyta o możliwość skorzystania z którejś z naszych sal – ciężko mi jest znaleźć wolny termin. Nowa przestrzeń, którą dysponujemy po remoncie została zaakceptowana przez jej docelowych odbiorców czyli studentów i studentki.

• Które z obecnych płaszczyzn kształtują teraz Chatkę Żaka? Dawniej był to teatr, a dziś...

– Wszystkie, ponieważ Chatka Żaka była i jest różnorodna. Może w początkowym okresie działalności trochę mniej, ale im dłużej funkcjonowała tym więcej było rozmaitych działań. Obecnie oprócz szeroko rozumianego teatru, jak teatr klasyczny, musical czy teatr ruchu, jest muzyka, sztuki wizualne, niezmiennie DKF Bariera czyli film. Prowadzimy także rozliczne warsztaty, działania wokół tematyki folku. Niezmiennie działają u ans zespoły reprezentacyjne: Chór Akademicki i Zespół Tańca Ludowego. Są grupy teatralne, zespoły muzyczne. Wznowiliśmy działalność Sceny AdHoc – przestrzeń prezentacji młodych zespołów muzycznych, organizujemy rozliczne wystawy i spektakle. Od lat funkcjonują u nas media akademickie czyli Akademickie Radio Centrum i TV UMCS. Chyba nie uda mi się tutaj wymienić naszych wszystkich aktywności – jest ich ogrom i to bardzo cieszy.

• Jesteście teraz Centrum Kultury i Mediów UMCS. Duży nacisk kładziecie na nowe technologie. Jak udaje wam się połączyć kulturę studencką z nowoczesną formą przekazu?

– Myślę, że całkiem nieźle. Współczesna kultura studencka bardzo szybko adoptuje się do nowych technologii. Studentki i studenci wyjątkowo sprawnie korzystają z pojawiających się rozwiązań multimedialnych. Mamy potencjał technologicznych aby rozwijać płaszczyzny aktywności kulturalnej w obszarze cyfrowym za pomocą nowoczesnego dźwięku czy obrazu.

• Jakie plany na przyszłość?

– Sezon akademicki właśnie trwa, zakończy się wraz z nadejściem sesji letnie, czyli w czerwcu. Przed nami nasz ogromny tegoroczny projekt czyli jubileuszowy spektakl: 2029. W drugiej połowie maja kolejna edycja wznowionej Studenckiej Wiosny Teatralnej oraz wiele premier spektakli, wystaw czy koncertów. Jak to u nas: będzie się działo i zapraszam państwa do bycia z Chatka Żaka na co dzień.