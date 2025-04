Wiec pod hasłem „Stop likwidacji kopalni i degradacji regionu” rozpoczął się punktualnie w samo południe. Przed sceną ustawioną w centrum Lublina zebrał się spory tłum związkowców nie tylko z Bogdanki, ale też ze Śląska i innych regionów Polski.

Za przeproszeniem rząd ma nas w du...

Jarosław Niemiec, szef Związku Zawodowego „Przeróbka” w spółce Lubelski Węgiel „Bogdanka”, zaczął mocnym wystąpieniem: – Transformacja kopalni w ramach „Zielonego Ładu” ma się odbyć przez podpisanie paktu społecznego. Tak było to podpisane przez rząd. Wypadałoby się chociaż zapytać obywateli, związkowców, samorządowców, społeczności lokalne, jak my to mamy zrobić – mówił Jarosław Niemiec.

– Kiedy my przypominamy rządowi, przypominamy społeczeństwu, że czas najwyższy siąść do poważnych rozmów, ustalić i podpisać z nami pakt społeczny w sprawie Bogdanki, to rząd traktuje nas z pychą, arogancją i lekceważeniem. Za przeproszeniem rząd ma nas w du... – mówił związkowiec ze sceny.

Załoga już rozmawia o zaostrzeniu akcji

Po nim głos zabierali szefowie poszczególnych związków działających w kopalni. Podkreślali, że bez Bogdanki nie ma przyszłości regionu, a wygaszanie wydobycia do kwoty 2,5 miliona ton rocznie w 2035 roku, jak to przewiduje strategia koncernu Enea, właściciela lubelskiej kopalni, przyniesie biedę i bezrobocie, a w efekcie finansową śmierć kopalni.

Co chwilę wystąpienia związkowców manifestanci przerywali wyciem trąbkami i skandowaniem wulgarnych przyśpiewek: „j...bać zielony ład” lub „ruda wrona orła nie pokona”.

– Obawiamy się przyszłość kopalni, o nasze miejsca pracy, o środki na życie naszych rodzin – mówił obecny na wiecu górnik. – W kopalni pracuję już ponad 14 lat i nie wiem co dalej. Na razie protestujemy pokojowo, ale załoga już rozmawia o zaostrzeniu akcji protestacyjnych.

Buczenie i obrzucanie oskarżeniami

Po związkowcach głos zabrał Daniel Słowik, starosta łęczyński, nieformalny lider lokalnych samorządowców walczących o sprawy Bogdanki. Przypomniał, że bez Bogdanki przyszłość mieszkańców powiatu łęczyńskiego i ościennych, raczej jest kiepska, jak nie fatalna. Podał wyliczenie, że jedno miejsce pracy w kopalni generuje kilka kolejnych w otoczeniu zakładu.

Po samorządowcach na scenę weszli politycy; w większości z opozycji. Zaczęło się wzajemne obrzucanie oskarżeniami dotyczącymi kopalni, „Zielonego ładu” i koncepcji budowy alternatywnych źródeł energii w Polsce.

Do Lublina pofatygował się Janusz Kowalski, który bez pardonu zaatakował lubelskiego posła Sławomira Ćwika z Polski 2050, także obecnego na wiecu. Jego wystąpienie, podobnie jak innej posłanki lewicy, wybuczał tłum. Niesłusznie, bo oboje są zaangażowani w pomoc kopalni, o czym ze sceny wspomniał Jarosław Niemiec.