Hip-hopowy Plener

Zadecydował jeden punkt. Podsumowanie chełmskiej klasy okręgowej

Po zaciętej walce do ostatniej kolejki to Ogniwo Wierzbica od nowego sezonu występować będzie w IV lidze. Drugi w klasyfikacji Kłos Gmina Chełm poczeka na powrót na ten szczebel rozgrywek jeszcze co najmniej rok