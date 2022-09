Lublin. Dziś otworzyli jedno rondo, planują zamknąć drugie

W poniedziałek o godz. 10 otwarte dla ruchu zostało przebudowane rondo przed Targami Lublin i prowadzące do niego dwie nowe drogi. Jedna z nich biegnie od ul. Lubelskiego Lipca ’80, druga prowadzi do al. Piłsudskiego. Trasy zbudowano na potrzeby nowego dworca autobusowego.

W ramach dworcowej inwestycji przebudowywane jest również rondo Sportowców, które od środy do piątku ma być zamknięte dla ruchu. Drogowcy mają w tym czasie układać ostatnią, wierzchnią warstwę asfaltu.

– Do wykonania pozostanie oznakowanie poziome i pionowe, nasadzenie zieleni, prace w zakresie chodnika ul. Gazowej oraz ciągu pieszego, ścieżki rowerowej i wysepki na ul. Młyńskiej – wylicza Justyna Góźdź z biura prasowego Ratusza. – Ponadto drogowcy dokończą trakcję trolejbusową i oświetlenie, które jest planowane do uruchomienia w pierwszej połowie października.

Wszystko powinno być w pełni gotowe jeszcze w tym roku. Ale na razie czekają nas trzy dni objazdów spowodowanych zamknięciem ronda Sportowców.

– Dojazd do dworca będzie się odbywał łącznicą z ul. Lubelskiego Lipca ‘80 do ronda przy Targach Lublin, następnie odcinkiem ul. Dworcowej, ul. Młyńskiej oraz drogą wewnętrzną na terenie placu budowy z nakazem skrętu w lewo do ul. Gazowej – informuje Góźdź. – Z kolei powrót możliwy będzie ul. Dworcową do ronda przy Targach Lublin, a następnie dojazdem do al. Piłsudskiego. Na czas prac drogowych obsługę posesji przy ul. Krochmalnej zapewniono od Cukrowniczej.

Przez trzy dni komunikacja miejska ma kursować zmienionymi trasami.

Autobusy linii 1 jadące znad zalewu, jadące od strony Czubów autobusy linii 13 i 45 oraz trolejbusy linii 161 będą skręcać z ul. Krochmalnej w lewo w ul. Cukrowniczą, a dalej w ul. Lubelskiego Lipca ’80. Pasażerowie chcący się dostać do Dworca Głównego PKP powinni wysiąść na przystanku Arena Lublin. Również trolejbusy linii 154 będą skręcać ze Stadionowej w lewo w ul. Lubelskiego Lipca ’80 i żeby się dostać do dworca, trzeba będzie wysiąść przy stadionie.

Inaczej ma wyglądać objazd w przeciwnym kierunku. Linie 1, 13, 45, 154 i 161 poruszające się od strony Targów Lublin będą zjeżdżać nowym wiaduktem z ul. Lubelskiego Lipca ’80 do ronda przed Targami Lublin, potem przez Dworcową i Młyńską oraz przez plac budowy dojadą do pl. Dworcowego, gdzie będą mieć przystanek. W dalszą trasę wyruszą przez ul. Gazową, Dworcową, rondo przed Targami Lublin, nową drogą dojadą do al. Piłsudskiego, z której skręcą w prawo w ul. Lubelskiego Lipca ’80. Tu miną bez zatrzymania przystanek koło Targów Lublin, następnie linia 154 skręci w prawo w stronę Muzycznej, a linie 1, 13, 45 i 161 pojadą na wprost do Cukrowniczej, z której skręcą w Krochmalną.

Pasażerowie linii 30 dojadą nią, chociaż zawiłym objazdem, do Dworca Głównego PKP. Jeśli zechcą dotrzeć do Smug, będą mogli wsiąść w autobus przed dworcem. Nie wsiądą jednak w „trzydziestkę” obok podstawówki przy al. Piłsudskiego, bo na tym przystanku autobusy nie staną, tylko pojadą przez ul. Lubelskiego Lipca ’80 do ronda przy Gali, następnie przez Al. Zygmuntowskiego do al. Piłsudskiego.

Linia 34 dowiezie pasażerów przed dworzec kolejowy, odbierze ich spod dworca, ale w drodze na Czechów nie przejedzie obok Areny Lublin.

– Na czas trwania objazdów zostaną uruchomione tymczasowe przystanki na ul. Lubelskiego Lipca ’80 oraz Cukrowniczej – zapowiada Monika Białach z Zarządu Transportu Miejskiego.