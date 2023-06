Nagrody dla wybitnych sportowców. To nie tylko dyplomy

Sportowa Nagroda Miasta Lublin przyznawana jest od 1996 roku. Pierwszą otrzymał zespół złotych szczypiornistek MKS Montex. Do 2009 roku wyróżnienie było tylko jedno, dostawali je nie tylko najlepsi sportowcy, ale między innymi kluby: oprócz Monteksu także AZS Meblotap, AZS Lublin, KM Cross i SPR oraz trenerzy m.in. Sławomir Pliszka i Ryszard Kuźma. Od czwartej edycji nagrody są dwie – jedna dla zawodnika, druga dla trenera lub działacza.

W tym roku o nagrodę dla sportowców ubiegło się pięciu kandydatów. W decydującym głosowaniu kapituły 5:4 pływak AZS UMCS Kacper Stokowski pokonał Aleksandrę Mirosław z KW Kotłownia, olimpijkę, mistrzynię świata i zdobywczynię Pucharu Świata we wspinaczce sportowej.

Stokowski w 2022 roku wywalczył brązowy medal mistrzostw świata na dystansie 50 m stylem grzbietowym, a także dwa srebrne medale podczas Głównych Mistrzostw Polski Seniorów i Młodzieżowców w pływaniu – na dystansie 100 m stylem grzbietowym oraz w sztafecie 4x100 m stylem dowolnym.

Na co dzień trenuje w USA i w czwartek do Lublina przyjechać nie mógł. W jego imieniu nagrodę podczas sesji Rady Miasta odebrał Rafał Walczyk, prezes AZS UMCS.

– Bardzo cieszy, że sukces Kacpra został doceniony. To niezwykle ważne, mamy rok do igrzysk olimpijskich i każde wsparcie w tym okresie będzie ogromną pomocą. Kacper mam nadzieję, że w przyszłym roku w Paryżu pokaże się z jak najlepszej strony. Na pewno jest jednym z kandydatów do występu w olimpijskim finale, a tam może zdarzyć się wszystko – mówi prezes Walczyk.

Z kolei o Nagrodę Miasta Lublin dla trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej oraz zasłużonych w osiąganie przez zawodników wysokich wyników sportowych tym razem ubiegały się trzy osoby.

Kapituła zadecydowała, że wyróżnienie trafi do Zbigniewa Furmana. Prezes Ogniska TKKF Omega, wieloletni szef Wojewódzkiego TKKF otrzymał pięć głosów, o jeden więcej od trenera Krzysztofa Szewczyka, który w tym roku wywalczył z koszykarkami Polskiego Cukru AZS UMCS Lublin złoty medal Energa Basket Ligi.

Szkopuł w tym, że nagroda przyznawana była za 2022 rok. Szewczyk o ile będzie zgłoszony do wyróżnienia za rok, wydaje się być 100-procentowym faworytem.

Zbigniew Furman odbierając wyróżnienie, które zostało przyznane za pełną zaangażowania działalność na rzecz rozwoju sportu w Lublinie oraz szerzenie zasad fair play w rywalizacji sportowej, nie ukrywał wzruszenia.

– Dziękuję. Nagrodę dedykuję wszystkim dzieciom i młodzieży, które przez tyle lat występowały w naszych turniejach, a także wszystkim tym, którzy mnie wspierali i pomagali – powiedział prezes Furman.

Obaj laureaci oprócz dyplomów i kwiatów otrzymali nagrody finansowe w wysokości 20 tys. zł brutto.