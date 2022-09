Opozycja: To kolesiostwo! Ratusz: Kupić może każdy

Sprawa dotyczy czterech miejskich działek (łącznie 1725 mkw.), układających się w nieregularny zygzak, który wrzyna się między tereny innych właścicieli.

– To resztówka z działek, które były w naszym posiadaniu – tłumaczy Arkadiusz Nahuluk, dyrektor miejskiego Wydziału Gospodarowania Mieniem.

Ratusz chce tę „resztówkę” sprzedać, do czego potrzebuje zgody radnych. Prosząc o tę zgodę przekonuje, że działki nie nadają się do samodzielnego zagospodarowania gdyż nie mają dostępu do drogi publicznej. W takich przypadkach nieruchomości są zwykle wystawiane na przetarg ograniczony do właścicieli sąsiednich gruntów.

W tym przypadku trzy z czterech działek sąsiadują z gruntami spółki Helvetia Development, której współwłaścicielem jest Piotr Kowalczyk, były przewodniczący Rady Miasta. Spółka kupiła tę ziemię w 2020 r. Czwarta działka ma dwóch sąsiadów, w tym wspomnianą spółkę.

– Nie ma przypadku w tym wszystkim – mówi radny Piotr Breś z opozycyjnego względem prezydenta klubu radnych PiS. – Niech pan prezydent skończy z kolesiostwem w mieście – zwraca się do Żuka. I pyta go wprost: – Dlaczego pan sprzedaje teren zielony firmie pana Piotra Kowalczyka?

Na te zarzuty Ratusz odpowiada deklaracją, że jeśli radni zgodzą się na sprzedaż, to miejskie nieruchomości nie trafią (choć zgodnie z prawem mogłyby) na przetarg ograniczony do właścicieli sąsiednich działek.

– Będą sprzedane w trybie przetargu nieograniczonego – zapowiada Nahuluk.

Do takiej licytacji może stanąć każdy, choć w tym konkretnym przypadku najbardziej zainteresowani mogą tym być ci, którzy mają przyległe grunty.