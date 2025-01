Stare Miasto bez ogrzewania i ciepłej wody

LPEC zapowiada usuwanie awarii sieci ciepłowniczej w rejonie Starego Miasta. Mieszkańcy mogą spodziewać się przerwy w dostawie ciepła na cele ciepłej wody, centralnego ogrzewania oraz wentylacji do budynków. Prace potrwają od godz. 8 do 17 9 grudnia. Dotyczy to budynków przy ulicach:

- Kowalskiej 5,19,

- Furmańskiej 2,

- Grodzkiej 3,5,5A,7,10,11,12,19,18/20,21,26,34,36,

- Rybnej 4,4a,5,7,

- Olejnej 5,7,

- Rynek 6,7,8,

- Złotej 2,4,6,

- Archidiakońska 6A,6B.