Tu w Lublinie będą kształcić ekspertów z najbardziej przyszłościowych branż

We wtorek (2 września) otwarto Branżowe Centrum Umiejętności (BCU) w Dziedzinie Zawodowej Robotyka w Zespole Szkół Transportowo-Komunikacyjnych im. Tadeusza Kościuszki.

Centrum powstało dzięki środkom z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności. W ramach inwestycji o wartości ponad 13,5 mln zł wyremontowano dawny budynek warsztatów ZSTK przy ul. Zemborzyckiej, tworząc w nim pięć nowoczesnych pracowni: dwie robotyczne z robotami przemysłowymi, cobotyczną, pracownię VR oraz robota edukacyjnego.

Centrum będzie oferować specjalistyczne szkolenia dla uczniów, studentów, nauczycieli zawodu oraz osób dorosłych zainteresowanych zdobyciem nowych kwalifikacji lub zmianą zawodu. Do końca czerwca 2026 z oferty BCU ma skorzystać co najmniej 200 uczestników.

– Otwarcie Branżowego Centrum Umiejętności to kolejny krok w umacnianiu pozycji Lublina jako miasta nowoczesnej edukacji i rozwoju kompetencji przyszłości. Robotyka to branża, która już dynamicznie się rozwija i znajduje zastosowanie w wielu sektorach gospodarki, dlatego rozwój tego obszaru jest inwestycją w potencjał młodych ludzi i całego rynku pracy. Branżowe Centra Umiejętności to nowy model placówek edukacyjnych, wykraczających poza dotychczasowe schematy kształcenia zawodowego. Właśnie dlatego, we współpracy z Forum Automatyki i Robotyki Polskiej, przy wsparciu funduszy europejskich podjęliśmy się realizacji przedsięwzięcia łączącego edukację z najnowszymi technologiami – mówi Krzysztof Żuk, prezydent Lublina.

Miasto Lublin inwestuje w rozwój szkolnictwa zawodowego. Oprócz Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie robotyki, w Państwowych Szkołach Budownictwa i Geodezji przy Al. Racławickich powstaje BCU w dziedzinie prac budowlanych. W szkole trwa remont pracowni oraz rozbudowa hali warsztatów o wartości blisko 10 mln zł.

Ważnym zadaniem jest także modernizacja warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Elektronicznych, Zespole Szkół Energetycznych i Lubelskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego wraz z doposażeniem pracowni zawodowych o łącznej wartości ponad 15,1 mln zł. Razem w infrastrukturę i wyposażenie szkół zawodowych Miasto Lublin zainwestowało ok. 30 mln złotych.