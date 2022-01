Wielki pożar hali, bloku i szpitala. Straż pożarna z Lublina podsumowuje 2021 rok

– W 2021 roku Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie odnotowała 6401 zdarzeń. Doszło do 1148 pożarów, 4627 miejscowych zagrożeń oraz 626 alarmów fałszywych. W stosunku do poprzedniego roku zanotowano niewielki spadek liczby interwencji (6449 zdarzeń w 2020 roku). Na terenie Lublina doszło do 4176 zdarzeń, a na terenie powiatu lubelskiego interweniowaliśmy 2225 razy – tak zaczyna swój raport straż pożarna, a autorami opracowania jest st. kpt. Andrzej Szacoń i asp. Bartłomiej Pytka.

Strażacy podają, że liczby niemal z roku na rok rosną. Jeszcze w 2012 r. było 4256 akcji, a trzy lata później 4928. W 2019 r. było już 5627 wezwań, a w 2020 – 6449, czyli nieznacznie mniej niż w ubiegłym roku.

– W wyniku pożarów zginęło 5 osób, a 42 osoby zostały ranne. W 2021 roku doszło do 353 pożarów w budynkach mieszkalnych, w wyniku których śmierć poniosły 4 osoby, a 35 osób zostało rannych. Jedna osoba zginęła w pożarze, który powstał w wyniku wypadku komunikacyjnego. W wyniku miejscowych zagrożeń śmierć poniosło 21 osób, a 744 zostało rannych. Najczęstszą przyczyną powstania pożarów były podpalenia oraz nieostrożność osób podczas posługiwaniu się otwartym ogniem, a miejscowych zagrożeń silny wiatr – wyliczają strażacy.