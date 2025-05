Za nimi ostatni dzień jazdy. Cykliści ścigali się w centrum Lublina

W ostatnim etapie wyścigu kolarze mieli do przejechania ok. 1,5 km. Trasa wyścigu wiodła ulicami Al. Racławickie, ul. Łopacińskiego, ul. Radziszewskiego, ul. Uniwersytecka, ul. M. Curie-Skłodowskiej, ul. Grottgera do Al. Racławickich. Start i meta ulokowane były pod Centrum Spotkania Kultur.

W wyścigu oprócz kolarzy z Polski udział brali cykliści z Ukrainy, Irlandii, Estonii, a nawet Chin.