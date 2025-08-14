Mężczyzna na torach wpadł pod nadjeżdżający pociąg

Na torach w Nowym Pożogu znalazł się mężczyzna, który wczoraj ok. godz. 23:30 został śmiertelnie potrącony przez nadjeżdżający pociąg. 31-latek, mieszkaniec powiatu puławskiego, zginął na miejscu.
Do zdarzenia doszło na linii kolejowej nr 7 prowadzącej z Lublina przez Puławy i Dęblin do Warszawy. Pod pociąg jadący ze stolicy Lubelszczyzny w stronę Puław w środę późnym wieczorem wpadł 31-latek z powiatu puławskiego. Mężczyzna znajdował się torach kolejowych w Nowym Pożogu w gminie Końskowola.
Okoliczności sprawy bada puławska policja pod nadzorem prokuratora. Mundurowi poinformowali, że maszynista był trzeźwy. W związku z pracą służb ruch na jednym z torów został tymczasowo wstrzymany i przekierowany na drugi. Obecnie żadne utrudnienia nie występują.