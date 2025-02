(fot. Policja)

Mieszkał w prowizorycznych warunkach bez ogrzewania, a do tego był pod wpływem alkoholu. 61-latkowi pomógł policjant, który w pierwszej kolejności zabrał go do aresztu.

