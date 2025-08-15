7 osób poszkodowanych w wypadku niedaleko Krasnobrodu

W akcji uczestniczył śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, a do szpitala trafiły cztery osoby.
Do wypadku doszło w piątek (15 sierpnia) przed południem; w miejscowości Kaczórki nieopodal Krasnobrodu. Zderzyły się dwa samochody osobowe.
Na miejsce szybko przybyło kilkanaście jednostek policji, straży pożarnej, zespoły ratownictwa medycznego i wreszcie śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.
W wypadku zostało poszkodowanych siedem osób, a cztery osoby zostały przetransportowane do szpitala.