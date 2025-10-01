Taki kalendarz wyda miasto na 2026 rok. Zdjęcia zrobili mieszkańcy

Te fotografie wykonali mieszkańcy i nadesłali na konkurs „Moje spojrzenie na Zamość” ogłoszony przez miasto. Zgłoszeń było sporo – ponad 100. Do kalendarza wybrano 13 najciekawszych zdjęć, po jednym na każdy miesiąc roku i to autorstwa Kazimierza Chmiela, które zdobić będzie okładkę.

Kto jeszcze został doceniony? Oto lista laureatów: Piotr Płachciński (styczeń), Mateusz Taraban (luty), Mateusz Stawarski (marzec), Małgorzata Wołoszyn (kwiecień), Dawid Szyper (maj), Anna Tys (czerwiec), Zdzisław Wojtak (lipiec i sierpień), Aleksandra Łopuszyńska (wrzesień), Mateusz Stawarski (październik), Piotr Płachciński (listopad) i Paweł Wołoszyn (grudzień).

Dla laureatów samorząd przygotował nagrody rzeczowe, a od bardzo licznych sponsorów pozyskał również vouchery na ich usługi i produkty. Nagrodzone zdjęcia mają trafić do bazy promocyjnej miasta.

Na organizację konkursu i pozyskanie pięknych zdjęć władze miasta nie wydały ani złotówki. Autorzy nie będą również otrzymywać honorariów za to, że ich prace będą w przyszłości przez samorząd wykorzystywane.