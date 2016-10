Biała Podlaska: Bezpłatna mammografia i cytologia

Na mammografię mogą przyjść panie w wieku 50 – 69 lat, które przez ostatnie 2 lata nie poddawały się takiemu badaniu. W tym celu należy zgłosić się do Działu Diagnostyki Obrazowej WSzS (I piętro) z dowodem tożsamości oraz dokumentem ubezpieczenia. Natomiast bezpłatna cytologia adresowana jest do pań w wieku 25-59 lat, które takich badań nie miały przez ostatnie 3 lata. W tym przypadku należy zgłosić się do Poradni Ginekologiczno - Położniczej, również z dowodem tożsamości oraz dokumentem ubezpieczenia.

Telefonicznej rejestracji można dokonać pod numerem tel. 83 414 71 70. Badania wykonywane są w nowoczesnych pracowniach, przy użyciu nowej generacji sprzętu, wysokiej jakości.