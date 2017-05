Biała Podlaska: Propozycje do budżetu obywatelskiego można składać do końca maja

Na prośbę mieszkańców władze Białej Podlaskiej przedłużają termin składania propozycji do budżetu obywatelskiego.

To jego druga edycja. Do podziału jest podobnie jak wcześniej 1 mln zł. Propozycje można składać aż do 31 maja.

- To pierwszy etap. Następnie pomysły zostaną zweryfikowane, a spośród tych poprawnie sporządzonych mieszkańcy wybiorą najlepsze. Głosowanie ruszy 28 sierpnia i potrwa do 14 września - precyzuje Michał Trantau, rzecznik prezydenta.

Propozycje trzeba składać na specjalnym formularzu, który następnie należy dostarczyć do Centrum Przedsiębiorczości przy ul. Łaziennej 3.

- Pomysł musi być poparty przez 30 mieszkańców a w przypadku gdy realizacja propozycji zaplanowana jest na obszarze placówki oświatowej lub terenu jednostki organizacyjnej podległej miastu, dyrektor lub zarządca musi wyrazić zgodę na realizację - przypomina rzecznik.

W pierwszej edycji na zwycięskie projekty budżetu obywatelskiego zagłosowało blisko 11 tys. bialczan. Najwięcej bo 1446 głosów zdobył plac zabaw i fitness przy ul. Kruczej i ul. Wyzwolenia. Propozycje z drugiej edycji budżetu obywatelskiego będą realizowane w 2018 roku.

Specjalny formularz dostępny jest na stronie internetowej dedykowanej budżetowi obywatelskiemu: www.bo.bialapodlaska.pl.