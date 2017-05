Jak powołano Komitet Rewitalizacji. "Panowie nie zgłosili ani jednego pomysłu"

Zasady wyznaczania członków i działania komitetu określa uchwała rady miasta z lutego tego roku. Taki komitet ma być ciałem opiniodawczym i doradczym w związku z opracowywanym w mieście Programem Rewitalizacji. 15-osobowy komitet zgodnie z uchwałą ma mieć w swoich szeregach przedstawicieli sektora społecznego, publicznego i gospodarczego.

– Chcemy aktywnie włączać się w działania służące rozwojowi miasta, dlatego jako stowarzyszenie zgłosiliśmy naszego członka Jana Polkowskiego, doświadczonego samorządowca, w przeszłości zastępcę prezydenta miasta i pracownika spółki ZGL – mówi Bogusław Broniewicz, szef Białej Samorządowej.

Kandydaturę stowarzyszenie zgłosiło w marcu, w pierwszym naborze. – Okazało się, że kandydatura nie została zaakceptowana ze względu na zgłoszenia większej liczby kandydatów niż skład docelowy komitetu – relacjonuje Broniewicz.

Podobne odpowiedzi otrzymali, niezwiązani z Białą Samorządową m.in. Grzegorz Siemakowicz i Marek Kuprianiuk (ze Związku Młodzieży Wiejskiej). – Naszym zdaniem komitet został powołany niezgodnie z uchwałą rady miasta. Według jakiego klucza dobierano kandydatów? Skoro dostaliśmy uzasadnienie o nadmiarze chętnych, dlaczego nabór ogłaszano aż trzy razy. Uchwała przewiduje dwa nabory. Poza tym, przy ostatnim naborze prezydent zmienił wymagania i właściwie każdy mógł zgłosić swoją własną kandydaturę – tłumaczy Broniewicz.

25 kwietnia zarządzeniem prezydent powołał Komitet Rewitalizacji, a kandydaci 10 maja otrzymali pisma odmowne. – Chciałem mieć możliwość kontroli społecznej na rewitalizację w naszym mieście. Jako historyk z wykształcenia uważam że obiekty zabytkowe powinny być przywracane do życia, a nie wyburzane – tłumaczy Grzegorz Siemakowicz. – Spełniłem wszystkie wymogi, jako osoba prywatna zebrałem kilkadziesiąt podpisów poparcia – dodaje.

Tymczasem, na specjalnej stronie internetowej poświęconej programowi rewitalizacji możemy przeczytać że „nabór na członków Komitetu Rewitalizacji trwał od 27 lutego do 18 kwietnia i w tym czasie był dwukrotnie wznawiany. Po raz pierwszy, z powodu nie zgłoszenia się odpowiedniej liczby kandydatów. Drugie wznowienie naboru wynikało z rozstrzygnięcia nadzorczego wojewody lubelskiego, w którym wskazano na potrzebę rozszerzenia katalogu podmiotów uprawnionych do zgłaszania kandydatów zgodnie z ustawą z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji.

– Nie jest więc prawdą, że nabór był ogłaszany trzy razy z powodu braku chętnych – podkreśla Michał Romanowski, naczelnik wydziału polityki gospodarczej, rozwoju i promocji w Urzędzie Miasta, który odpowiada za komitet. – Prezydent po otrzymaniu listy zgłoszonych kandydatów, powołał 15 członków komitetu, co stanowi maksymalną liczbę przewidzianą uchwałą, z zachowaniem odpowiedniego podziału reprezentantów z sektora publicznego, społecznego oraz gospodarczego – zaznacza Romanowski.

Jednym z głównych kryteriów, które brano pod uwagę było zaangażowanie kandydatów w prace nad Gminnym Programem Rewitalizacji. – Niestety, żadna z wymienionych osób nie uczestniczyła w ani jednym spotkaniu konsultacyjnym czy warsztacie organizowanym przez Urząd Miasta. W sumie, w ciągu ostatnich miesięcy, było to kilkanaście spotkań i tyle samo okazji żeby włączyć się w prace na rzecz rewitalizacji i rozwoju Białej Podlaskiej. Panowie nie zgłosili ani jednego pomysłu na działania prowadzące do poprawy warunków życia mieszkańców najbardziej zdegradowanych części naszego miasta, nie wnieśli również ani jednej uwagi czy opinii do konsultowanych projektów uchwał – tłumaczy naczelnik.

Niemniej jednak, Biała Samorządowa złożyła skargę do przewodniczącego rady miasta na nieprawidłowe wykonanie uchwały przez prezydenta. – Chcemy aby sprawa nie przepadła na radzie miasta – zaznacza Paweł Polkowski z Białej Samorządowej.

Pierwsze posiedzenie komitetu rewitalizacji odbyło się 18 maja. Jego członkowie pracują w nim społecznie. – Tych, którzy zgłosili chęć udziału w Komitecie Rewitalizacji a nie zostali wybrani, a także wszystkich chętnych zapraszamy na posiedzenia Komitetu, które mają charakter otwarty i mogą w nich uczestniczyć wszyscy zainteresowani – podkreśla Michał Trantau, rzecznik prezydenta.

Lista kandydatów do komitetu rewitalizacji którzy przesłali swoje zgłoszenia:

Adam Artymiuk

Zbigniew Bielecki

Wojciech Chilewicz

Marta Cybulska-Demczuk

Marek Goździołko

Marek Kuprianiuk

Jolanta Oleszczuk

Jan Polkowski

Bernadeta Puczka

Adrian Rabczuk

Wioleta Raszuk

Krzysztof Sacewicz

Grzegorz Siemakowicz

Paweł Siłakiewicz

Karol Sudewicz

Kinga Szymańska

Ostateczny skład Komitetu Rewitalizacji:

Adam Chodziński – przedstawiciel Urzędu Miasta Biała Podlaska, Zastępca Prezydenta Miasta;

Bogumiła Zieńczuk – przedstawiciel Urzędu Miasta Biała Podlaska, Wydział Polityki Społecznej, Kultury i Sportu;

Ewa Borkowska – przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej;

Joanna Syryjczyk-Saczuk – przedstawiciel Urzędu Miasta Biała Podlaska, Wydział Polityki Gospodarczej, Rozwoju i Promocji;

Bernadeta Puczka – przedstawiciel Zakładu Gospodarki Lokalowej Sp. z o.o.

w Białej Podlaskiej;

Karol Sudewicz – przedstawiciel Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy;

Wioleta Raszuk – przedstawiciel sektora społecznego;

Marta Cybulska-Demczuk – przedstawiciel sektora społecznego;

Wojciech Chilewicz – przedstawiciel sektora społecznego;

Adam Artymiuk – przedstawiciel sektora społecznego;

Kinga Szymańska – przedstawiciel sektora społecznego;

Jolanta Oleszczuk – przedstawiciel sektora gospodarczego;

Marek Goździołko – przedstawiciel sektora gospodarczego;

Krzysztof Sacewicz – przedstawiciel sektora gospodarczego;

Adrian Rabczuk – przedstawiciel sektora gospodarczego.