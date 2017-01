Domowy Szpital już powstał. Trwa odbiór techniczny

W ramach tej placówki powstały: hospicjum domowe dla dorosłych i dzieci, pielęgniarska opieka długoterminowa domowa i stacjonarna, teleopieka, Poradnia Medycyny Paliatywnej oraz ośrodek wsparcia w postaci dziennego pobytu osób chorych i starszych. Znajdzie się tu 70 miejsc do hospitalizacji. A przy pełnym rozruchu zatrudnionych będzie ok. 70 osób. - Prace budowlane zostały w pełni zakończone. Trwa odbiór techniczny. Po zakończeniu czynności obiekt zostanie przekazany do użytku. Do końca marca powinniśmy otrzymać pozwolenie na użytkowanie z nadzoru budowlanego - mówi Magdalena Us rzecznik prasowy Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej. - Wszystkie prace remontowo-budowlane przebiegały zgodnie z założonym harmonogramem -zapewnia.

Budowa ruszyła w październiku 2015 roku. Już wtedy zapowiadano że będzie to pierwszy taki ośrodek opieki długoterminowej i hospicyjnej w Polsce. - Domowy Szpital jest projektem wpisującym się w plan rozwoju opieki długoterminowej i hospicyjnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego- podkreśla rzecznik. Jej zdaniem to inwestycja bardzo potrzebna w regionie. Według prognoz, już wkrótce w Polsce ma być ponad 2 miliony osób starszych niezdolnych do samodzielnej egzystencji. - Chodzi o poprawę jakości świadczonych usług medycznych oraz zwiększenie troski nad osobami wymagającymi stałej opieki - tłumaczy Magdalena Us.

Pierwsi pacjenci znajdą miejsce w Domowym Szpitalu na przełomie kwietnia i maja. - Zakres pewnych działań ze względu na innowacyjność projekt, m.in. zastosowanie technologii teleopieki oraz rozpoczęcie funkcjonowania Dziennego Domu Opieki Medycznej może sprawić, że pacjenci w tych obszarach znajdą miejsce w ośrodku trochę później- zaznacza Us.

Nowa inwestycja kosztowała 17 mln zł. Szpital pokrywa to z własnego budżetu. Placówka mieści przy ul. Warszawskiej 15, w miejscu po dawnym Oddziale Zakaźnym. Budynki należały do majątku szpitala.