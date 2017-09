Podwyżki dla pracowników niepedagogicznych w szkołach

– Szkoła to również pracownicy niepedagogiczni, bardzo często niedoceniani. Od 1 października ci pracownicy dostaną średnio 300 zł brutto więcej. To należało się im od dłuższego czasu – podkreśla prezydent Dariusz Stefaniuk.

Środki udało się wygospodarować m.in. dzięki polityce oszczędności którą na początku swojej kadencji zapoczątkował Stefaniuk. – Podjęliśmy wysiłek aby oszczędzać i patrzyć na każdą wydawaną złotówkę – zaznacza prezydent.

Władze miasta chwalą sie unijnymi dofinansowaniami dla szkół. – W sumie to ponad 11 mln zł, które trafi do szkół, do uczniów i nauczyciel, m.in. na wyposażenie sal i pracowni – precyzuje Stefaniuk.

Już podczas wakacji w niektórych placówkach przeprowadzono remonty, w sumie za 800 tys. zł. W związku z reformą edukacji w mieście nie było zwolnień nauczycieli. – U nas jest wręcz przeciwnie, zatrudniamy kolejnych nauczycieli, staramy sie o etaty dla nich. Jedynie odchodzący na emeryturę nauczyciele zwolnili stanowiska dla młodszych kolegów. Bo tak to powinno wyglądać – podkreśla prezydent.

W Białej Podlaskiej nowy rok szkolny rozpoczęło 10470 uczniów.