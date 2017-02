Urzędnik już nie pracuje w mieście. Za śnieg na ulicach

Urzędnik był jednym z bohaterów miejskiego poślizgu na drogach. W nocy z 4 na 5 stycznia gwałtownie obniżyła się temperatura i spadło dużo śniegu. Bialski sztab zarządzania kryzowego zareagował za późno – sprzęt do odśnieżania i solarki ruszyły w miasto dopiero ok. godz. 3 w nocy. W efekcie przez kilka dni na ulicach zalegał śnieg, a jezdnia pokryta była lodem.

Za ten fatalny stan jeden urzędnik obwiniał winą drugiego. Spór wyjaśniła rozmowa telefoniczna obu panów, która została nagrana. Wynikało z niej, że Jan Kwiecień wspólnie z naczelnikiem wydziału dróg i komunikacji Pawłem Bruszewskim uzgodnili, że solarki mają ruszyć ok. godz. 3. Magistrat zapowiedział wówczas, że urzędnicy poniosą konsekwencje.

Jan Kwiecień nie jest już kierownikiem referatu.

– To była moja decyzja, sam odszedłem – mówi Kwiecień. Na nasze pytanie czy były takie naciski, odpowiada tylko: „Tak, były”.

Urzędnik nie jest bezrobotny. Wystartował w konkursie na sekretarza gminy Sosnówka i go wygrał.

– Z nowej pracy jestem bardzo zadowolony – przyznaje.

„Oferta pana Jana Kwietnia spełniła wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko. Posiadane przez wykształcenie jak i wieloletnie doświadczenie w samorządzie, w tym wieloletnie doświadczenie w pracy na stanowisku kierowniczym zapewni prawidłowe wykonywanie obowiązków na stanowisku sekretarza gminy” – czytamy w uzasadnieniu wójta gminy Marka Korpysza.

Przypomnijmy, że to wojewoda lubelski zalecił wójtowi ponowne rozpisanie konkursu na sekretarza gminy. Ustalono bowiem, że dotychczasowa sekretarz Teresa Harasimiuk nie posiadała stażu pracy wymaganego na tym stanowisku. Ale wójt zwlekał z rozpisaniem konkursu, pomimo że wojewoda wzywał go to tego dwukrotnie. Ostatecznie konkurs rozpisano na początku stycznia.

– Wszystko jest teraz w porządku. Nowy sekretarz sprawdza się na stanowisku – mówi wójt Marek Korpysz.

Bialskim referatem zarządzania kryzysowego kieruje teraz Artur Żukowski, wcześniej komendant Straży Miejskiej w Białej Podlaskiej.