Bogdanka zarabia aż miło. Sprzedaż węgla wzrosła

Bogdanka w pierwszym półroczy wypracowała zysk netto w wysokości 112,1 mln zł. To prawie o 50 proc. więcej rok do roku.

Bogdanka niezmiennie błyszczy na tle branży. Wciąż uzyskuje bardzo dobre wyniki. Po I półroczu 2017 r. jej udział w rynku sprzedaży węgla energetycznego kształtował się na poziomie 18 proc., a w rynku węgla energetycznego dostarczanego do elektrowni i ciepłowni na poziomie 26,2 proc.

W pierwszym półroczu tego roku wydobycie węgla osiągnęło poziom 4,6 mln ton. Na podobnym pułapie utrzymywała się również sprzedaż w tym okresie – 4,7 mln ton, co oznacza, że wzrosła o 6,5 proc. rok do roku.

– Podtrzymujemy deklarację, że naszym celem na ten rok jest ok. 9 mln ton wydobycia i sprzedaży węgla – powiedział Krzysztof Szlaga, prezes zarządu LW Bogdanka SA.

– Dbając o zabezpieczenie długofalowego rozwoju spółki, złożyliśmy w lipcu wniosek o koncesję wydobywczą na złoże „Ostrów”, o zasobach operatywnych na poziomie ok. 186 mln ton. To ważny krok w kierunku podwojenia naszych zasobów i przedłużenia żywotności kopalni z 25 lat obecnie do ok. 50 lat. Liczymy na to, że otrzymamy koncesję do końca 2017 roku – dodał prezes Szlaga.

Do najważniejszych wydarzeń minionego półrocza zaliczyć należy ogłoszenie w lutym przez Bogdankę strategii rozwoju LW Bogdanka SA Obszar Wydobycie Grupy Enea do 2025 roku z perspektywą do roku 2030.

Z kolei w czerwcu br. Zwyczajne Walne Zgromadzenie LW Bogdanka SA podjęło decyzję o wypłacie dywidendy w wysokości 1 zł na akcję. Dywidenda w łącznej kwocie ponad 34 mln zł została wypłacona 2 sierpnia 2017 r.