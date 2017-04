Auto wjechało pod pociąg. Kierująca zginęła, druga kobieta jest w ciężkim stanie

Tragiczny wypadek na przejeździe kolejowym w Chełmie. Pociąg uderzył w samochód. Jedna osoba zginęła, a druga trafiła do szpitala.

Do zdarzenia doszło we wtorek ok. godz. 17.40 na strzeżonym przejeździe kolejowym przy ul. Metalowej w Chełmie.

Toyotą yaris podróżowały dwie kobiety. - Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że rogatki mogły nie być opuszczone kiedy samochód wjechał na tory - mówi Ewa Czyż z chełmskiej policji. Auto zderzyło się z jadącym od strony Lublina pociągiem. Kierująca zginęła na miejscu.

- Pasażerkę musieli uwalniać strażacy przy pomocy sprzętu hydraulicznego. Kobieta w ciężkim stanie została przetransportowana do szpitala - mówi Wojciech Chudoba, rzecznik prasowy KM PSP w Chełmie.

Wiadomo już, że obsługa pociągu była trzeźwa. Na miejscu pracuje prokurator i policjanci.