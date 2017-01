Piesze przejście graniczne w Dołhobyczowie jednak pozostaje otwarte. Do czerwca

Pilotażowy ruch pieszy na przejściu granicznym Dołhobyczów – Uhrynów zostanie przedłużony do 30 czerwca. Przekraczanie granicy pieszo, bądź rowerem cieszy się sporym zainteresowaniem wśród podróżnych.

Przejście w całości zlokalizowane jest po polskiej stronie i kontroli granicznych dokonują w tym miejscu zarówno polskie jak i ukraińskie służby graniczne.

Jeszcze w zeszłym tygodniu wydawało się, że trwający tu program pilotażowy zakończy się 31 grudnia 2016. Tak zapowiadały służby prasowe wojewody i komendanta NOSG. Tymczasem będzie trwał dłużej. Do końca czerwca.

– Kontynuowanie w Dołhobyczowie pilotażowego programu odpraw granicznych w ruchu pieszym okazało się możliwe dzięki kolejnemu porozumieniu Komendanta Głównego SG z Szefem Służby Granicznej Ukrainy, zawartym na podstawie Umowy między rządami RP i Ukrainy w sprawie przejść granicznych – tłumaczy ppor. Sienicki, rzecznik komendanta NOSG.

– Odprawa pieszych od 1 lipca 2015 r. odbywa się w terminalu odpraw autokarów. Obiekt ten nie jest przystosowany do prowadzenia odprawy tej kategorii ruchu. Ruch pieszy odbywa się częściowo po pasie przeznaczonym pierwotnie do odpraw autobusów na kierunku wyjazdowym z Polski, a także po specjalnie wydzielonych do tego celu ogrodzonych chodnikach – dodaje rzecznik.

W ocenie strażników takie rozwiązanie dezorganizuje ruch graniczny, nie gwarantuje bezpieczeństwa podróżnym, wyklucza optymalne wykorzystywanie jednego z dwóch pasów dla autobusów oraz wydłuża czas odprawy pasażerów.

Z drugiej strony możliwość przekroczenia granicy pieszo, bądź rowerem od początku cieszy się sporym zainteresowaniem wśród podróżnych.

Zdaniem Straży Granicznej prowadzenie w Dołhobyczowie odpraw pieszych wymaga odpowiedniej infrastruktury. Należałoby wybudować tam oddzielny obiekt do odpraw rowerzystów i piechurów oraz od podstaw zorganizować dla nich odpowiednio zabezpieczoną i monitorowaną komunikację. Stanowisko Komendanta Głównego SG w tej sprawie podzielił wojewoda lubelski.

– Mając na uwadze oczekiwania mieszkańców regionu, znaczenie pieszego przejścia dla rozwoju terenów przygranicznych wojewoda skierował już wniosek do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji dotyczący opracowania programu funkcjonalno-użytkowego dla ciągu pieszego w obrębie dołhobyczowskiego przejścia – mówi Małgorzata Tatara z biura prasowego wojewody. – Zadanie zostanie zgłoszone do finansowania z rezerwy celowej budżetu państwa na 2017 w ramach systemu planowania i monitorowania inwestycji w przejściach granicznych.