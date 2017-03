„Niebieski wieloryb”. Sprawa dwóch uczennic trafi do prokuratury

– Wszczęliśmy śledztwo dotyczące dwóch uczennic. Postępowanie prowadzone jest w kierunku możliwego nakłaniania do samobójstwa – przyznaje Agnieszka Kępka, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Lublinie.

Sprawą zajmują się śledczy z Kraśnika. Z tamtego rejonu pochodzą bowiem uczennice, które miały grać w „Niebieskiego wieloryba”. Za nakłanianie do samobójstwa grozi od 3 miesięcy do 5 lat więzienia.

Informacje o udziale dzieci z naszego regionu w niebezpiecznej grze, pojawiły się w poniedziałek. Dzień później konferencję w tej sprawie zwołano w kuratorium oświaty. Podobne spotkania z dziennikarzami odbyły się także w innych województwach. Pedagodzy i policjanci ostrzegali przed zagrożeniami jakie czekają na nastoletnich internautów.

„Niebieski wieloryb” ma być internetową grą, w której do wykonania jest 50 zadań. Chodzi np. o wychodzenie nocą z domu, oglądanie brutalnych filmów, samookaleczenia. Ostatnie zadanie gracza to samobójstwo.

W naszym regionie sprawa wyszła na jaw dzięki czujności nauczycielki jednej z kraśnickich szkół, która zauważyła okaleczenia na rękach uczennicy. Dziewczynka miała zranić się sama, w ramach gry. Link do „Niebieskiego wieloryba” dostała od innych dzieci za pośrednictwem Facebooka.

Podobne przypadki samookaleczeń odnotowano również w innych województwach.