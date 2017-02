Handel pod nowym dachem. Hala w Kraśniku już gotowa

– Przeniesienie handlu do nowej hali na pewno spowoduje diametralną zmianę warunków dla sprzedających, jak i kupujących. Szesnaście ogrzewanych boksów handlowych znajduje się w dwóch przestronnych i widnych pasażach, które mogą zostać wykorzystane również do ekspozycji towarów – opisuje Emilia Łukasik, p.o. rzecznik prasowy Urzędu Miasta w Kraśniku. – Prace budowlane obejmowały także modernizację pobliskiego pawilonu handlowego, gdzie zamontowano drzwi i okna w miejsce rolet, co z pewnością przyczyni się do zwiększenia komfortu użytkowników.

– Handlujący mają do dyspozycji także 28 stanowisk zadaszonych i 22 stanowiska odkryte w ramach wcześniej powstałego targowiska „Mój Rynek – dodaje Łukasik.