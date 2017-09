Trwa remont budynku, w którym do niedawna mieścił się oddział dziecięcy kraśnickiego szpitala. Po zakończeniu prac budowlanych w to miejsce przeniesie się Zarząd Dróg Powiatowych i Wydział Geodezji Starostwa Powiatowego w Kraśniku.

W lutym ubiegłego roku otwarto nowy odział dziecięcy w głównej siedzibie szpitala na ul. Chopina. Po przenosinach oddziału do starej części Kraśnika budynek w dzielnicy fabrycznej stał pusty. Władze powiatu postanowiły, by z ul. Kolejowej przenieść do niego Wydział Geodezji i Zarząd Dróg Powiatowych, dzięki czemu będzie się mieścić bliżej siedziby starostwa, które znajduje się po drugiej stronie al. Niepodległości.

W lipcu rozpoczął się kompleksowy remont budynku, aby dostosować go do potrzeb urzędników. Koszt inwestycji wynosi ok. 1 miliona złotych. Pieniądze pochodzą z budżetu powiatu. Prace budowlane mają zakończyć się jesienią, a przeprowadzka wydziału geodezji i ZDP jest planowana jeszcze na ten rok.

– Po przeprowadzce do dzielnicy fabrycznej wszystkie formalności budowlane będzie można załatwić niemal w jednym miejscu, bo siedziba Starostwa oraz nowego wydziału geodezji będą po sąsiedzku – mówi Andrzej Maj, starosta kraśnicki. – To duże ułatwienie dla mieszkańców, którzy często musieli jeździć w sprawach administracyjnych z jednego końca miasta na drugi.

Trwający remont to tylko część zaplanowanych przez Starostwo Powiatowe w Kraśniku na najbliższe lata inwestycji. Urząd złożył wniosek o unijne dofinansowanie projektu dotyczącego termomodernizacji powiatowych budynków użyteczności publicznej. Chodzi o cztery budynki – dwa kraśnickie licea – „Reja” i „Górkę” oraz budynki szpitalne w dzielnicy fabrycznej, w których mieszczą się obecny oddział kardiologii i ten po oddziale dziecięcym, gdzie obecnie trwa remont.

Wartość projektu to 4 777 137 złotych, a wnioskowana kwota dofinansowania wynosi 3 115 626 złotych. Urzędnicy ze starostwa informują, że wniosek przeszedł już pozytywną ocenę formalną. Rozstrzygnięcie konkursu powinno nastąpić pod koniec tego roku. Władze powiatu nie chcą jednak czekać tak długo i planują rozpoczęcie prac termomodernizacyjnych wcześniej.