Jak upiec babkę wielkanocną? Przepis

Na Lubelszczyźnie i Podlasiu był to swoisty rytuał. Naczynia musiały być wyszorowane i ogrzane. Kiedy rozczyn był gotowy i zaczęto wyrabiać ciasto, wszystkie drzwi i okna musiały być zamknięte. Co bardziej zapobiegliwe gospodynie uszczelniały okna, żeby baby nie zawiało. Najmniejszy przeciąg mógł „przeziębić” ciasto, które po przewianiu już nie rosło jak należy.

Babka wielkanocna - przepis

Składniki: 50 dag mąki pszennej, 15 dag cukru, 1 szklanka mleka, 8 żółtek, 5 dag drożdży, 10 dag masła, skórka otarta z jednej cytryny, 5 dag rodzynek, szczypta soli.

Wykonanie: jedną dużą formę do pieczenia lub dwie małe keksówki wysmarować masłem i wysypać mąką. Rodzynki umyć, sparzyć i osączyć. Mąkę przesiać do miski. Z 10 dag mąki, letniego mleka i drożdży zrobić rozczyn i odstawić w ciepłe miejsce do wyrośnięcia. Żółtka utrzeć z cukrem na pulchną masę i dodać do miski z mąką. Wlać wyrośnięty rozczyn, wsypać szczyptę soli i skórkę otartą ze sparzonej cytryny i wyrabiać ciasto 20 min. Następnie dodać roztopione masło i rodzynki. Wyrabiać kolejne 15-20 min.

Ciasto włożyć do formy do jednej trzeciej wysokości, przykryć ściereczką i odstawić w ciepłe miejsce do wyrośnięcia. Gdy forma jest prawie pełna, wstawić ciasto do piekarnika nagrzanego do temperatury 180° C. Piec około 40 min. Następnie ciasto lekko schłodzić i ostrożnie wyjąć z formy. Gorące ciasto posypać cukrem pudrem lub, gdy ostygnie polukrować. Do pieczenia tego ciasta najlepiej jest użyć formy w kształcie babki.

