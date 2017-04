Sosy, farsze i pisanki. Jak zrobić jajka faszerowane?

Kiedyś ludzie jedli jajka bez stresu i nikt nie przejmował się cholesterolem. Z całą pewnością jajka są zdrowsze o wielu wędlin, zawierających dużo tłuszczu. Jajka są bogate w białko, cynk, witaminy z grupy B. Jednak w jednym jajku jest więcej niż 2/3 dziennej dawki cholesterolu. Ale najnowsze badania wykazały, że dla człowieka groźniejsze są tłuszcze nasycone niż cholesterol zawarty w żywności. Zresztą jajko jajku nierówne. Na przykład jajka od kur zielononóżek zawierają mniej cholesterolu.

Skąd wzięły się pisanki?

Według legendy zawdzięczamy je Marii Magdalenie, która pierwsza ujrzała zmartwychwstałego Jezusa i kiedy pobiegła do domu, zobaczyła, że jajka w koszyku zabarwiły się na czerwono.

Pierwsi chrześcijanie zdobili jajka na czerwono, w kościele prawosławnym na Lubelszczyźnie do dziś taki kolor mają pisanki. Czerwień dominuje także w pisankach sprzedawanych na wielkanocnych kiermaszach - często z wyobrażeniem wielkanocnego baranka.

Kolorowe pisanki są obowiązkowym wyposażeniem koszyczka ze święconką. Jajka od wieków uważane są za symbol życia i płodności. Starożytni filozofowie widzieli w skromnym jajku symbol czterech żywiołów: ziemi (skorupka), wody (białko), ognia (żółtko) i powietrza, które jest zawsze pod skorupką na zaokrąglonym końcu.

Co do jajka?

Wielkanocne jaja gotuje się od ośmiu do piętnastu minut, po ugotowaniu przekłada do zimnej wody. Im dłużej w niej leżą, tym są potem smaczniejsze. Najlepsze są z solą i chrzanem. Można je posypać odrobiną świeżo zmielonego pieprzu.

Co do jajka? Przede wszystkim chrzan. Ale nie tylko. Jakie zrobić sosy do wielkanocnych jajek? Najlepsze są: tatarski, majonezowy, czosnkowy, chrzanowy, paprykowy, słodko kwaśny.

Jakie farsze pasują do jajka? Wędzona ryba, pieczarki z cebulką, sardynki, pomidorowy twarożek, kawior, pikantny krem z awokado, śledzie, kiełki, kapary.

Jajka faszerowane

SKŁADNIKI: 8 jajek, 1 łyżka masła, natka pietruszki, koperek, sól, pieprz, bułka tarta.

WYKONANIE: 1 jajko odłożyć, resztę ugotować na twardo. Przekroić ostrym nożem na pół. Jajka wybrać ze skorupek i drobno posiekać.

W rondelku rozpuścić masło, dodać posiekane jajka, sól, natkę pietruszki i koperek. Do tego trochę pieprzu i bułki tartej. Wymieszać z surowym jajkiem. Podsmażyć. Napełnić farszem skorupki, posypać tartą bułką. Zapiec w piekarniku na złoty kolor.

